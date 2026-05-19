  • Новость часаЭстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    19 мая 2026, 14:25 • Новости дня

    Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ

    Российские авиакомпании запланировали возобновить полеты в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство российских авиакомпаний запланировали возобновить полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в Росавиации сообщили, что уже сняли все ограничения на перелеты.

    Российские авиаперевозчики начали готовиться к возвращению на рынок ОАЭ после отмены ограничений на полеты на Ближний Восток. О планах авиакомпаний рассказал РИА «Новости» глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Практически все российские перевозчики, летавшие в ОАЭ, рассматривают возможность возобновления рейсов в эту страну в те или иные сроки», – заявил он.

    Ядров подчеркнул, что Росавиация уже сняла все ограничения, касающиеся перелетов на Ближний Восток. Теперь решение о возвращении на маршруты в ОАЭ принимают сами авиакомпании, ориентируясь на собственную оценку рисков. В частности, «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» приостановил полеты между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта из-за нестабильной обстановки в Персидском регионе.

    Позже, 20 апреля Росавиация  отменила рекомендации о приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами и разрешила возобновить продажу билетов в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. А 2 мая авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о полном снятии временных ограничений в своем воздушном пространстве и возвращении воздушного движения к штатному режиму.

    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Сенатор Карасин: Призыв Вильнюса напасть на Калининград – повод для военной операции

    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру
    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    Комментарии (13)
    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Армении заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией

    МИД Армении: Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Ереван не собирается вносить напряженность в отношения с Москвой, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян,

    Мирзоян прокомментировал перспективы взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся «разводиться» ни с одним из наших партнеров... Мы также не собираемся вносить конфронтацию – или, пожалуй, более уместно будет сказать – напряженность в отношения Армении и России», – подчеркнул министр иностранных дел.

    По его словам, страны связаны множеством уз, и Ереван настроен на развитие взаимовыгодных отношений в здоровой среде. Мирзоян признал наличие проблем, но отметил, что они существуют во всех международных отношениях и требуют конструктивных решений.

    Армянская сторона понимает несовместимость одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, добавил дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Армении провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать соответствующие выводы и пойти по пути «интеллигентного развода». В апреле 2025 года президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между евразийским и европейским объединениями в подходящий момент.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения.

    Комментарии (3)
    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц назвал прекращение боев условием для начала мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Европа запланировала заменить навозом удобрения из России

    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    Комментарии (4)
    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    В Москве умер академик Российской академии художеств Юрий Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 02:33 • Новости дня
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран в рамках урегулирования конфликта с Вашингтоном согласен на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий, сообщает Al Hadath.

    Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал Al Hadath.

    В доработанном документе отмечается готовность «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». Конкретные требования пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Иранская сторона допускает отказ от требований к Вашингтону о компенсации военного ущерба. Взамен государство намерено добиваться существенных экономических уступок.

    Оман и Пакистан должны получить значительную роль в разрешении любых инцидентов вокруг Ормузского пролива. Потенциальное соглашение с американскими властями потребует обязательных гарантий со стороны международного сообщества, сообщает Al Hadath.

    Указывается, что руководство страны стремится отделить дискуссии о судоходстве от ядерной проблемы. При этом планируется добиваться лишь длительной заморозки атомного проекта, исключая его полную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение вопроса передачи обогащенного урана Москве. До этого Тегеран отказался отправлять свои ядерные материалы в Соединенные Штаты.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану

    Трамп: США отложили удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.

    При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.

    В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    Президент США  заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию в диалоге с иранской стороной.

    В интервью изданию New York Post политик отметил, что он «не готов» к каким-либо уступкам Тегерану. Это заявление прозвучало после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранских властей по мирному соглашению.

    Американский лидер также добавил, что Иран осведомлен о последствиях отказа от договоренностей. По его словам, Тегеран якобы в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если не пойдет на сделку с Вашингтоном.

    Накануне американский лидер пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирного соглашения. Ранее глава Белого дома счел неприемлемым последний план Тегерана по урегулированию двустороннего конфликта. Президент США также допустил возможность повторных бомбардировок иранских ядерных объектов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    «МК» сообщил о вооруженных людях в масках в здании редакции
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации