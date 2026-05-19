Директора УК в Ревде оштрафовали за падение снега на младенца
В уральском городе Ревда руководитель управляющей компании понес наказание за халатность, из-за которой сошедший с крыши снег травмировал девятимесячную девочку в коляске, сообщили в прокуратуре Свердловской области
Ревдинский горсуд вынес приговор по уголовному делу о небезопасном оказании услуг, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Фигурантом стал директор местной управляющей компании «Уют» Сергей Калугин. По вине коммунальщиков в марте снег и наледь рухнули с козырька крыши прямо на коляску с девятимесячным ребенком.
В результате инцидента младенец получил отек и ссадины правого глаза. Изначально следствие настаивало на аресте руководителя, однако суд решил не отправлять мужчину в следственный изолятор.
«Ревдинский городской суд назначил Сергею Калугину наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. С учетом времени нахождения под стражей суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей», – рассказали в региональной прокуратуре.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он добровольно выплатил семье пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, после чего дело рассмотрели в особом порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правоохранители задержали главу этой управляющей компании в Ревде.