Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций

Politico: Евросоюз будет обсуждать продление антироссийских санкций раз в год
Европейский союз рассматривает возможность изменить сроки утверждения ограничительных мер против России, увеличив интервал с шести месяцев до одного года.
Евросоюз планирует пересмотреть частоту продления антироссийских санкций, рассматривая вариант утверждения мер раз в год, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к предстоящему саммиту, передает РИА «Новости».
«Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце», – говорится в публикации. Журналисты ссылаются на информацию от пятерых дипломатов и нескольких официальных лиц из Евросоюза.
Москва неоднократно подчеркивала свою способность справляться с экономическим давлением. Западные страны начали вводить ограничения против России несколько лет назад и продолжают политику их усиления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению двадцать первого пакета антироссийских санкций. Европейский союз планирует ввести эти ограничения до первого июля. В сентябре прошлого года Совет ЕС продлил действие всех рестрикций против России на полгода.