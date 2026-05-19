Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подписал постановление о полном запрете использования и размещения прокатных электросамокатов на территории муниципалитета.
Глава муниципалитета Константин Михальков утвердил документ, запрещающий работу сервисов аренды электросамокатов, передает «Интерфакс». Подобные меры обусловлены нехваткой подходящей инфраструктуры и стремлением защитить здоровье граждан.
«Администрация городского округа Солнечногорск Московской области постановляет запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний», – говорится в тексте опубликованного постановления.
Основанием для введения ограничений послужило решение профильной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Соответствующее заседание состоялось 10 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти подмосковной Лобни приняли решение прекратить деятельность операторов кикшеринга.
Ранее комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники запретила работу средств индивидуальной мобильности.
Власти Люберецкого городского округа также ограничили деятельность кикшеринговых компаний на своей территории.