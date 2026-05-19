Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

Украина признала сбитый над территорией Эстонии дрон

Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

«Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.