    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    Минздрав назвал число россиян с ожирением и лишним весом
    Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
    В Минфине назвали лучшую альтернативу наличной валюте
    Китай намерен восполнить дефицит рабочих миллионами человекоподобных роботов
    Кравцов сообщил о создании единого учебника по физкультуре
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня

    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    @ Jussi Nukari/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    18 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов

    @ Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.

    Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.

    По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.

    Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.

    В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.

    19 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маневры с привлечением более 64 тыс. военнослужащих по подготовке и применению ядерных сил начались в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

    Учения продлятся до 21 мая, они направлены на отработку действий в условиях потенциальной угрозы, указало ведомство в Max.

    В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Главной целью маневров заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. Военнослужащие отработают практические вопросы организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

    Планируется приведение в высшую степень готовности ряда соединений, а также пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.

    Всего в тренировках задействовано свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Кроме того, военные отработают совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

    Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.

    В январе МИД России допускал возможность проведения совместных с Минском маневров по отработке применения нестратегического арсенала.

    19 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Воронежской области задержаны двое иностранных граждан, которых обвинили в подрыве FPV-дрона на территории воинской части.

    Двое выходцев из ближнего зарубежья, завербованных украинскими спецслужбами, были задержаны в Воронежской области, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны».

    По данным спецслужбы, иностранцев завербовал через Telegram представитель СБУ, по поручению которого они покупали оформленные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильной связи на конкретных участках местности. Затем, как отметили в ФСБ, диверсанты прибыли в регион, изъяли оснащенные взрывчаткой FPV-дроны, после чего активировали один из беспилотников и осуществили его подрыв на территории воинской части.

    Впоследствии задержанные были арестованы. Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1, ч. 2 ст. 281 и п. «а» ч.3 ст. 222.1 УК России, которые касаются помощи противнику, взрыва, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил, и незаконного обращения с взрывчатыми веществами, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.

    В феврале 2026 года в Челябинске силовики предотвратили теракт с самодельной бомбой по заданию террористической организации, действующей под патронажем киевского режима.

    В 2025 году в Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Украине сведений о системах ПВО и подготовку диверсии на энергетическом объекте.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    @ Tanel Meos/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    @ bomber_fighter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились кадры, предположительно демонстрирующие ранее неизвестную двухместную модификацию новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, проходящую наземные испытания, пишет TWZ.

    Фотография нового варианта самолета была опубликована в Telegram-канале Fighterbomber, тесно связанном с Воздушно-космическими силами России, пишет TWZ.

    Главной особенностью машины стала переработанная носовая часть фюзеляжа с тандемной кабиной, напоминающей компоновку Су-30 и Су-27УБ. Заднее кресло расположено значительно выше переднего, что обеспечивает улучшенный обзор.

    По данным источника, сейчас истребитель проходит испытания рулежки. Точное место съемок неизвестно из-за размытого фона, однако подобные тесты традиционно проводятся в подмосковном Жуковском. Некоторые источники предполагают, что новинка может получить индекс Су-57Д или Су-57УБ, а сам самолет мог быть создан на базе одного из прототипов Т-50-5Р.

    Издание отмечает, что появление двухместной версии Су-57 выглядит интригующе, так как ранее о таких разработках не сообщалось. Однако в 2023 году был запатентован «многофункциональный двухместный малозаметный тактический самолет». Российские СМИ тогда писали, что он предназначен для «выполнения роли воздушного командного пункта для сетецентрических операций смешанных групп авиации». Патент также указывал на возможность использования машины для обучения экипажей.

    Аналитики предполагают, что двухместный Су-57 может использоваться для управления ведомыми беспилотниками, в частности, тяжелым ударным дроном С-70 «Охотник». Второй член экипажа мог бы выполнять роль командира миссии, координируя тактику беспилотных систем на передовой. Кроме того, создание такой модификации может повысить экспортный потенциал истребителя, особенно среди стран, заинтересованных в замене самолетов семейства Су-30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики планировали создать двухместную модификацию Су-57 для зарубежных рынков и учебных центров.

    На прошлой неделе этот самолет уничтожил важные логистические узлы противника в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

    Несколькими днями ранее российский истребитель сбил шведский самолет-разведчик Saab 340 ракетой Р-37М.

    19 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские вооруженные силы столкнулись с серьезным дефицитом личного состава и боеприпасов, а также проблемами с организацией подготовки войск, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

    «Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», – подчеркивается в докладе.

    В американском министерстве обороны признали, что украинским войскам остро не хватает поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Генеральный инспектор констатировал, что сложившаяся ситуация стала критически важным преимуществом для Москвы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в первом квартале 2026 года Киев продолжал испытывать острую нехватку боеприпасов и беспилотников.

    «ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», – говорится в отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст призывников.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал недостаточный уровень подготовки младшего офицерского состава.

    19 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаруженный в пещере у греческого острова Лефкада надводный морской безэкипажный дрон представлял опасность для судоходства и безопасности граждан, был угрозой для окружающей среды и экономической жизни, но Греция все равно будет продолжать поддерживать Украину, заявил министр иностранных дел Йоргос Герапетритис.

    Герапетритис подчеркнул, что ситуация с найденным беспилотником остается серьезной и требует расследования, передает ТАСС.

    «Это чрезвычайно серьезная тема, которая возникла совсем недавно. Совершенно немыслимо, чтобы беспилотный катер находился у греческого побережья. Это создает огромную проблему для свободы судоходства, огромную проблему для безопасности самих граждан, для экономической жизни и, конечно же, для окружающей среды», – сказал Герапетритис.

    По словам министра, Средиземное море не должно становиться центром операций. Он добавил, что окончательное заключение Генерального штаба национальной обороны Греции о причинах появления и характеристиках беспилотника еще не получено. После завершения анализа будут приняты необходимые меры как на двустороннем уровне с участием страны происхождения катера, так и в международных организациях.

    Несмотря на инцидент, Герапетритис заверил, что Греция продолжит поддерживать Украину, назвав это решение стратегической национальной политикой. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис сообщил, что Киев был неофициально проинформирован об обнаружении дрона. По данным СМИ, катер Magura V5 с работающим двигателем и взрывчаткой массой от 100 до 300 килограммов был найден местным рыбаком. Саперы изъяли и уничтожили опасный груз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах.

    Министерство обороны страны официально подтвердило принадлежность найденного у острова Лефкада безэкипажного катера Вооруженным силам Украины.

    Власти в Афинах потребовали от Киева отозвать все подобные аппараты подальше от греческого побережья.

    19 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Промышленный объект загорелся в Ярославской области после попадания дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленного объекта в Ярославской области началось после удара украинского беспилотника, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    БПЛА ударил по предприятию в регионе, указал Евраев в Max.

    Глава региона добавил, что специальные службы оперативно приступили к ликвидации возникшего возгорания. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ранее власти ограничили выезд из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки беспилотников.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    19 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В докладе генерального инспектора американского военного ведомства для Конгресса отмечается неэффективность и хаотичность атак киевского режима по территории России.

    Военная разведка США пришла к выводу, что украинские удары по российской территории носят беспорядочный характер, передает РИА «Новости».

    Эти данные приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона, подготовленном для конгресса США.

    «По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре», – говорится в опубликованном документе.

    Аналитики американского военного ведомства подчеркивают, что действия Киева не увенчались успехом. Несмотря на все попытки нанести существенный урон, Украина не смогла оказать реального влияния на способность России успешно проводить военные операции.

    В октябре военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что действующая американская администрация хочет сократить финансирование ВСУ, но сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, а потому передает Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    19 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    В нидерландских супермаркетах Lidl нашли десятки килограммов кокаина

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупную партию спрятанных среди эквадорских бананов наркотиков обнаружили во время разгрузки товара в двух европейских магазинах.

    Инцидент произошел в городах «с-Хертогенбос и Синт-Уденроде провинции Северный Брабант, передает ТАСС. Запрещенные вещества нашли 18 мая при приемке грузов в филиалах германской сети Lidl.

    Точный объем изъятого вещества не раскрывается. Однако речь идет о десятках килограммов кокаина.

    У одного из супермаркетов развернули масштабную полицейскую операцию и оцепили территорию вокруг служебного входа. После завершения следственных действий наркотики были уничтожены.

    В настоящее время полиция изучает происхождение груза и проверяет возможную связь между двумя случаями. Представители компании Lidl подтвердили факт произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики пресекли ввоз полутора тонн кокаина в партии эквадорских бананов. Весной того же года спецслужбы сорвали крупные транзитные поставки латиноамериканских наркотиков в страны Евросоюза.

    Незадолго до этого полицейские изъяли более 60 килограммов запрещенных веществ из эквадорского морского контейнера.

