На Украине раскрыли хищение газа на миллионы долларов

На Украине украли 8 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Украине в Прикарпатье руководитель частного предприятия вместе с тремя подчиненными похитил из государственной газотранспортной системы страны 8 млн кубометров газа. Тем самым он нанес ущерб государству на сумму не менее 4,5 млн долларов, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает ТАСС.

«203 млн гривен убытков: в Прикарпатье разоблачена схема хищения газа из государственной газотранспортной системы. Организовал ее руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных», – написал Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам генпрокурора, компания пользовалась государственной ГТС для транспортировки добытого газа и с января 2022 года по октябрь 2025 года систематически вмешивалась в работу узла учета. В результате, как отметил Кравченко, государство недополучило более восьми млн кубометров газа. Участникам схемы уже предъявлены обвинения, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о расследовании хищения более 750 тыс. долларов руководством профсоюзов газового предприятия. До этого в Черкасской области Украины чиновника обвинили в незаконной добыче полезных ископаемых с ущербом в почти 4,5 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 20 чиновников администрации Киева получили обвинения в нанесении ущерба бюджету столицы на сумму свыше 5,5 млн долларов.