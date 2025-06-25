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    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    11 комментариев
    25 июня 2025, 11:49 • Новости дня

    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Интерес Китая к проекту трубопровода «Сила Сибири – 2» усилился из-за недавнего конфликта между Израилем и Ираном, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, китайские власти пересматривают свои взгляды на безопасность поставок энергоносителей из стран Ближнего Востока и рассматривают возможность ускорения реализации давно обсуждаемого проекта, передает The Wall Street Journal.

    «Сила Сибири – 2» долго оставалась предметом разногласий между Москвой и Пекином из-за условий ценообразования и вопросов собственности. Кроме того, Китай опасался чрезмерной зависимости от российского газа, но недавние события заставили Пекин задуматься об альтернативах поставкам из Персидского залива.

    По данным Rystad Energy, около 30% импорта газа Китай получает в виде СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, чей статус как узкого морского прохода делает его уязвимым в условиях нестабильности. Эксперты отмечают, что конфликт в регионе показал Китаю, насколько важны стабильные поставки по суше.

    Аналитики подчеркивают, что Россия будет пытаться вывести этот вопрос на повестку дня во время визита президента Владимира Путина в Китай в сентябре. Однако даже при достижении соглашения на строительство потребуется не менее пяти лет. Основными препятствиями остаются разногласия по цене и по вопросу инвестиций, а также стремление Китая получить долю в проекте, на что Россия пока не соглашается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» первые 100 млрд кубометров газа.

    Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

    24 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана

    Военный эксперт Анпилогов: Иран вышел моральным победителем из 12-дневной войны с Израилем

    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После достижения перемирия на Ближнем Востоке перспективы ядерной сделки Вашингтона и Тегерана выглядят сомнительно. Поэтому новые витки эскалации в регионе вполне вероятны. Но стороны конфликта явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее вступило в силу прекращение огня между Ираном и Израилем.

    «С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается, и происходит это крайне комично», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Так, в Вашингтоне и в Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. «В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов», – пояснил аналитик.

    Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. «Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению», – добавил он.

    «Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором», – считает эксперт.

    «Если говорить о ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, то ее перспективы нулевые. Иран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%», – рассуждает Анпилогов.

    «Штаты, может быть, и примут требования, но, скорее, спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об "угрозах", исходящих со стороны Исламской республики», – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

    «Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Однако министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о нарушении Тегераном режима прекращения огня. На этом фоне в армии страны принялись готовить ответные удары по целям в столице Исламской республики. Несмотря на это, Иран соответствующие обвинения со стороны Тель-Авива отрицает.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские компании реализовывали новые автомобили в Россию и соседние страны, оформляя их как подержанные, что позволяло автопроизводителям отчитываться о выполнении указов о росте экономики.

    Как передает Reuters, китайские автопроизводители с 2019 года массово экспортировали новые автомобили в Россию, страны Центральной Азии и на Ближний Восток под видом подержанных.

    Новые машины регистрировались в Китае, затем продавались экспортеру, который их ставил на учет и затем отправлял за границу как подержанные автомобили. Благодаря этому автопроизводители сразу фиксировали продажу и доход. Агентство отмечает, что региональные власти Китая поддерживали такую практику, чтобы компании могли формально сообщить о росте продаж и выполнении экономических указов центральных властей.

    Ситуация привлекла внимание после публичной критики главы компании Great Wall Motor в адрес конкурентов. Газета «Жэньминь Жибао» также подвергла схему критике 10 июня, назвав ее вредной для рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские склады заполнены примерно 400 тыс. новых автомобилей, что гарантирует наличие машин для продаж на несколько месяцев. Затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки, что может быть выгодно для покупателей.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном

    Израильский эксперт Ципис: Перемирие с Ираном грозит Нетаньяху отставкой

    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    @ Abir Sultan/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам 12-дневной войны Израиль оказался проигравшей стороной. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации. Биньямин Нетаньяху фактически попал в ловушку. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Тегеран опроверг эти сообщения.

    «Ситуация вокруг перемирия на Ближнем Востоке вновь обострила разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй – выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию», – уточнил собеседник.

    Однако Израиль не готов пойти на этот шаг, потому что не решил заявленных задач и, более того, оказался в проигрыше. «Так, иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», – детализировал политолог.

    «Решение же Тегерана согласиться на перемирие понятно: атаки по территории страны так или иначе наносят ущерб», – продолжил Ципис. По его мнению, вовсе не случайно, что власти страны решили принять прекращение огня аккурат после удара по американской базе в Катаре. «Эта операция стала символическим ответом Ирана на атаки США по ядерным объектам, но он позволил руководству республики "сохранить лицо" и выйти из ситуации в позиции силы», – считает эксперт.

    «Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем. Но еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    10 комментариев

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    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

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    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

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    24 июня 2025, 23:35 • Новости дня
    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране

    СМИ сообщили о появлении в Тегеране «ликвидированного» Израилем главы спецназа КСИР

    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране
    @ Скриншот с видео/Соцсеть Х Tehrantimes79

    Tекст: Ирма Каплан

    Иранские СМИ во вторник сообщили, что командующий иранскими силами «Аль-Кудс» (спецназ Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Исмаил Каани появился в Тегеране во время празднований, посвященных тому, что Иран назвал своей победой над Израилем, пишет Turkiye Today.

    Информационное агентство Mehr заявило, что Каани жив, опровергая более ранние сообщения о том, что он был якобы убит в результате израильского авиаудара.

    В первые часы военной кампании Израиля против Ирана, известной как операция «Восходящий лев», израильская армия заявила, что Каани погиб в результате удара, напомнила Turkiye Today.

    Газета The New York Times, ссылаясь на иранские источники, сообщила, что Каани погиб в результате израильских авиаударов 13 июня. В более ранних репортажах NYT также сообщала, что Каани был среди нескольких убитых иранских военачальников, хотя и не ссылалась на источники.

    Times of Israel сообщила, что на видео в социальных сетях видно, что командующий Корпусом стражей исламской революции элитных сил «Аль-Кудс» генерал Исмаил Каани, смешавшись с толпой, идет в проправительственной демонстрации в Тегеране во вторник.

    Англоязычная иранская газета Tehran Times в соцсети Х разместила пятисекундное видео, на котором, как утверждают СМИ, Каани – благообразный старец с седой бородой и усами, в черной кепке, среди толпы празднующих демонстрантов.

    Напомним, это не первый случай сообщения о ложной смерти Каани. В октябре 2024 года широко распространились сообщения о том, что он был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте.

    При этом через неделю Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    24 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Bloomberg: Ключевой вопрос – исчезновение в Иране 409 кг высокообогащенного урана
    Bloomberg: Ключевой вопрос – исчезновение в Иране 409 кг высокообогащенного урана
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном, пишет Bloomberg.

    Международные инспекторы МАГАТЭ потеряли возможность отслеживать почти 409 килограммов высокообогащенного урана, этого количества хватило бы для создания десяти ядерных боеголовок, сообщает Bloomberg.

    Материал может быть размещен в 16 контейнерах высотой около 91 сантиметра, которые легко можно переместить вручную или транспортировать в небольшом автомобиле.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил осторожный оптимизм, что прекращение огня может создать условия для возобновления инспекций. Он подчеркнул, что для возвращения инспекторов необходима «приемлемая безопасность» на ядерных объектах. Ранее инспекторы МАГАТЭ ежедневно проверяли несколько объектов, но после авиаударов Израиля и США Иран вывез уран в неизвестное место.

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    Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до гарантии безопасности объектов. Представитель Ирана при агентстве Реза Наджафи заявил, что удары Израиля и США нанесли «непоправимый ущерб» Договору о нераспространении ядерного оружия.

    Военные удары по Фордо, Исфахану и Натанзу привели к загрязнению и повреждению средств контроля, что затруднило дальнейший мониторинг. Судьба перемещенного урана остается неизвестной даже после перемирия.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

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    24 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Иран объявил о победе над Израилем

    Власти Ирана объявили о победе над Израилем

    Иран объявил о победе над Израилем
    @ REUTERS/Kieran Doherty

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над Израилем после серии ракетных ударов по израильским объектам и американской базе аль-Удейд, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    Иран официально объявил о победе над Израилем в заявлении, опубликованном после серии военных столкновений, сообщает IRIB.

    В тексте говорится, что иранские вооруженные силы выполнили приказ верховного лидера страны и нанесли удары по американской базе «Аль-Удейд», а также по территориям, находящимся под контролем Израиля.

    «Ваши доблестные и самоотверженные сыновья в вооруженных силах Исламской Республики Иран ответили на каждую агрессию врага сокрушительным образом», – говорится в заявлении.

    Власти Ирана особо подчеркнули роль сплоченности и решимости нации, позволившей «сломать стратегию врага» и обеспечить эффективное сопротивление в течение двенадцати дней боевых действий.

    В документе также сообщается, что давление и успешные действия Ирана вынудили Израиль прекратить нападения. Военные страны остаются в состоянии готовности, заявляя о решимости ответить на любую новую агрессию жесткими мерами.

    В завершение подчеркивается, что победа стала возможной благодаря «мудрому руководству» и стойкости иранского народа.

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    Президент США Дональд Трамп выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Политолог Саймон Ципис отметил стремление Биньямина Нетаньяху продолжить войну с Ираном.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Политолог Федор Лукьянов оценил устойчивость перемирия между Израилем и Ираном.

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    24 июня 2025, 21:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

    Стоимость нефти Brent на ICE опускалась ниже 67 долларов впервые с 11 июня

    Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе 2025 года опустилась ниже 67 долларов за баррель, показав значительное снижение.

    Как отмечает ТАСС, по состоянию на 19:58 по московскому времени цена нефти Brent снижалась на 5,29%, достигнув отметки 66,91 доллара за баррель. Это минимальный уровень с 11 июня 2025 года.

    Позднее, к 20:03 по московскому времени, снижение замедлилось, и фьючерсы на Brent торговались по цене 67,05 доллара, что на 5,1% ниже предыдущих значений. При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе 2025 года подешевели на 3,93%, до 64,24 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опускалась ниже 70 долларов за баррель.

    Стоимость нефти Brent к вечеру понедельника снизилась и достигла отметки ниже 77 долларов за баррель из-за ослабления рыночных опасений.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе впервые с января превысила 81 доллар за баррель.

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    25 июня 2025, 06:58 • Новости дня
    NBC News сообщил о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    NBC News сообщил о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обострения отношений с США израильская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

    У израильских вооруженных сил заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News и осведомленные источники. Особенно ощутимой стала нехватка боеприпасов, что вызывает обеспокоенность в военных кругах Израиля.

    Причиной сложившейся ситуации называют напряжение в отношениях между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. США традиционно являются одним из главных поставщиков вооружений для Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    25 июня 2025, 03:37 • Новости дня
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана

    Пушков: Утечки о сохранности ядерной программы Ирана имеют две цели

    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

    Пушков напоминает, что, согласно появившейся в западных СМИ утечке «совершенно секретного» доклада разведки США, ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали.

    «Возможно, это и так, но такие «утечки» случайными не бывают. У этой «утечки» может быть две цели: первая – дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность), вторая – обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков резюмирует замечанием о том, что когда в США происходят организованные утечки, это всегда кому-то и для чего-то нужно.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    Президент США Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    24 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Трамп в своем сообщении в Truth Social призвал Израиль отказаться от нанесения авиаударов по Ирану и немедленно вернуть летчиков на базы.

    «Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же», – заявил Трамп.

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    Позже на пути к самолету на саммит НАТО в Гааге президент США заявил репортерам, что, по его мнению, и Израиль, и Иран нарушили во вторник прекращение огня, однако перемирие остается в силе, передает Bloomberg.

    «Я думаю, они оба (Израиль и Иран) нарушили его (прекращение огня)», - заявил Трамп. На вопрос о прекращении перемирия Трамп ответил: «Я так не думаю».

    «Мы имеет две страны, которые воюют так давно, что они ни черта не соображают, что они делают (they don’t know what the fuck they’re doing)», - отметил Трамп.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил прочность перемирия Израиля и Ирана.

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    24 июня 2025, 12:03 • Новости дня
    Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия
    Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран отверг сообщения о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия и подчеркнул, что сохраняет готовность ответить на возможную агрессию.

    Иран не совершал запуск ракет по Израилю после объявления перемирия, передает РИА «Новости». Гостелерадиокомпания IRIB заявила, что сообщения о подобных действиях не соответствуют действительности и были опровергнуты официально.

    В публикации IRIB отмечается: «Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны».

    Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил приверженность перемирию. При этом в Тегеране подчеркнули, что готовы ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

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    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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