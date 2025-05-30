Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
Первые 100 млрд кубометров российского газа отправлены в Китай по «Силе Сибири», что составляет часть долгосрочного контракта, рассчитанного до середины 2049 года, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.
Миллер заявил, что «по газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного контрактом», передает ТАСС.
Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай находятся на пороге нового газового контракта.