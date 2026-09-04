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Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
Миллер: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай обновили суточные рекорды
Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.
Он отметил, что объемы экспорта российского топлива китайским потребителям продолжают стабильно расти, передает РИА «Новости». «Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году ставят новые суточные рекорды», – заявил Миллер.
Всего за текущий год корпорация зафиксировала три исторических максимума прокачки: два в январе и один в июле.
В январе текущего года Газпром установил исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китай.
В декабре прошлого года компания обновила максимум прокачки по газопроводу «Сила Сибири».
В ноябре 2025 года объем экспортируемого газа превысил контрактные обязательства холдинга.