  • Новость часаЗеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «До победы время есть». Как на Дальнем Востоке объединили две войны
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»
    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар
    Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 16:36 • Новости дня

    На Западе анонсировали приезд Си Цзиньпина в Вашингтон

    Reuters: Си Цзиньпин в сентябре посетит США с бизнес-делегацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Вашингтон в сентябре вместе с представительной делегацией китайских предпринимателей, пишет Reuters.

    «Си Цзиньпин готовит крупную бизнес-делегацию, которая будет сопровождать его во время визита в Вашингтон», – приводит РИА «Новости» сообщение Reuters.

    По словам источников агентства, присутствие представителей бизнеса призвано продемонстрировать готовность Китая поддерживать инвестиционные и торговые связи с США. Кроме того, Пекин намерен предложить Белому дому потенциальные экономические выгоды в преддверии промежуточных выборов. Состав делегации пока неизвестен.

    Ожидания от предстоящего саммита остаются скромными, а перспективы серьезных прорывов оцениваются как ограниченные, пишет агентство.

    Ранее президент США Дональд Трамп назначил встречу с председателем КНР в Белом доме на 24 сентября. А государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал активную подготовку к осенней поездке китайского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон намеревается ввести новые пошлины на товары из Китая перед этими переговорами.

    4 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров гарантировал выполнение всех социальных обязательств государства благодаря реализации Народной программы «Единой России».

    Макаров в ходе дебатов на Первом канале заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, передает сайт «Единой России».

    По его словам, это гарантируется Народной программой партии, которая полностью обеспечена ресурсами.

    «Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что армия должна иметь все необходимое для победы, а семьи защитников на передовой не останутся без внимания.

    Народная программа «Единой России» была принята на втором этапе съезда партии. Документ, собравший почти 3,5 млн предложений от граждан, отвечает задачам и целям национального развития, поставленным президентом. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что программа предлагает конкретные ответы на главные вызовы современности, включая демографию, экономику и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев связал работу над новой Народной программой с определенными президентом национальными целями.

    На следующий день он отметил направленность данного документа на закрепление экономических успехов страны.

    Президент России Владимир Путин на партийном съезде напомнил об ответственности политического объединения за реализацию всех заявленных инициатив.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    @ Телеканал Губерния

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса «Победа на Востоке» в Хабаровске.

    Требование от японских дипломатов поступило за сутки до церемонии открытия мемориального комплекса «Победа на Востоке». Элемент был нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает солдат, передает телеканал «Губерния».

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае, если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество ответило отказом на просьбу японской стороны. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко пояснил, что монумент содержит множество исторических деталей, и столб является одной из них. Он подчеркнул, что хризантема в данном контексте символизирует не только императорский дом, но и японский милитаризм, совершивший чудовищные преступления.

    «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии. <…> Нам предлагают демонтировать императорскую хризантему из памятника. В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления», – отметил Овсиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

    Годом ранее в городе прошел первый парад в честь победы над милитаристской Японией.

    Комментарии (22)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

    ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    «Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

    Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

    Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

    Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Требование президента США Дональда Трампа к Евросоюзу компенсировать военную помощь Украине не должно стать проблемой для объединения, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев сыронизировал над европейскими лидерами после требования президента США Трампа компенсировать Вашингтону расходы на военную помощь Украине, передает РИА «Новости». «Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, в личном Telegram-канале чиновник добавил, что европейские политики в сложившейся ситуации «попали на деньги».

    Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на военную помощь Киеву.

    Ранее американский лидер потребовал уравнять финансовые вклады Соединенных Штатов и Евросоюза в поддержку Украины.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в прошлом году призвал европейских чиновников прислушиваться к заявлениям главы Белого дома.

    Комментарии (9)
    4 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями, заявили в посольстве России в Берлине.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии, пишут «Известия».

    В диппредставительстве отметили, что Европа ускоряет процесс милитаризации.

    «Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России», – заявили в посольстве.

    Собеседники издания добавили, что ФРГ совместно с Британией и Францией развернула работу по созданию арсенала дальнобойных систем. По их словам, бундесверу для сдерживания России декларируется необходимость нанесения ударов по объектам в глубоком тылу на расстоянии до двух тысяч километров. В посольстве уточнили, что немецкие власти объясняют такие амбиции отсутствием ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовят масштабную программу по созданию дальнобойных ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин спроектируют к 2034 году новейшую крылатую ракету с радиусом действия более двух тысяч километров.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации этой страны для подготовки к военному противостоянию с Москвой.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата

    Yle: Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата Туртиайнена

    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии наложен арест на частный дом бывшего депутата парламента Ано Туртиайнена из-за долгов перед банком, сообщила телерадиовещательная компания Yle.

    Суд в Финляндии постановил наложить арест на недвижимость Туртиайнена для погашения имеющихся задолженностей, передает РИА «Новости». По данным Yle, политик задолжал банку около семи тысяч евро.

    «У бывшего депутата парламента Финляндии Ано Туртиайнена, получившего статус беженца в России, арестован для взыскания долгов его частный дом в городе Юва», – говорится в сообщении.

    Туртиайнен занимал кресло в финском парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из партии «Истинные финны» в 2021 году он создал политическую силу «Власть принадлежит народу», которая выступала против вступления в НАТО и за сохранение связей с Москвой.

    В конце 2025 года он вместе с супругой переехал в Россию, где получил статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года финский политик с супругой получили удостоверения беженцев в России.

    Летом бывший депутат назвал закрытие границы с Российской Федерацией настоящей катастрофой.

    В прошлом месяце основатель партии «Власть принадлежит народу» обвинил правящие круги Финляндии в желании развязать войну.

    Комментарии (3)
    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

    Комментарии (11)
    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

    Комментарии (10)
    3 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»

    Минфин: Компанию «Леста игры» планируется продать частному инвестору

    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Государство планирует продать разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» «Леста» частному инвестору, сделка может состояться уже осенью, сообщили в Минфине.

    Министерство финансов России готовится к крупной сделке по продаже известной игровой компании, передает РБК. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что реализация актива заинтересованному инвестору может состояться уже осенью.

    «Очень дорогая», – так охарактеризовал предстоящую продажу разработчика Моисеев, говоря о стоимости актива. Подробности о потенциальном покупателе и точной сумме сделки пока не раскрываются.

    Компания «Леста игры», создавшая популярные проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в государственную собственность летом 2025 года.

    Ожидается, что передача разработчика в частные руки станет одним из заметных событий на российском ИТ-рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала передать государству доли владельцев компании «Леста».

    Позже Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход страны.

    В июле прошлого года три разработчика «Мира танков» официально перешли в собственность Росимущества.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу

    Украина и Польша обсудили совместную заявку на чемпионат мира по футболу

    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Киев и Варшава приступили к обсуждению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах, опираясь на успешный опыт Евро-2012.

    Украина и Польша рассматривают возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу, пишет Politico.

    Министр спорта Украины Матвей Бидный подтвердил интерес страны к подаче заявки на турнир, который может состояться в 2040-х годах.

    «Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас», – заявил Бидный. Он добавил, что у стран уже есть успешный опыт организации Евро-2012, и повторение этого сценария привлекло бы внимание инвесторов.

    Любая заявка будет развиваться в совершенно иных условиях, чем Евро-2012. По оценкам украинского правительства и международных организаций, потребности страны в восстановлении составляют почти 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Депутат украинского парламента Василий Мокан отметил, что совместная заявка стала бы мощным символом европейской солидарности.

    Мокан подчеркнул, что окончание конфликта, прочный мир и долгосрочные гарантии безопасности являются необходимыми условиями для проведения матчей на Украине. Идея совместной заявки также обсуждалась на полях Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако польское министерство спорта пока не прокомментировало ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига летом признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

    Совет Международной федерации футбола в феврале отказался снимать санкции с российских сборных.

    Украинское внешнеполитическое ведомство ранее потребовало от ФИФА извинений за показ карты без Крыма.

    Комментарии (11)
    3 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде

    Эксперт Котляр: Сокращение безвиза в Таиланде затронет узкий сегмент россиян

    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде
    @ Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Возвращение Таиланда к 30-дневному безвизовому режиму не отразится на обычных российских туристах и станет неудобным лишь для узкого сегмента «зимовщиков» и удаленных работников, которым разумнее заранее оформить подходящий визовый статус, сказала газете ВЗГЛЯД основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя сворачивание королевством расширенного безвизового въезда.

    Власти Таиланда сократили срок действия виз для граждан России и еще 90 стран с 60 до 30 дней. Для некоторых стран, например, Узбекистана, отменили безвиз и вернули визы. Также появилось ограничение на въезд через сухопутные пункты – не более двух раз в год, при этом въезд через аэропорты ограничиваться не будет.

    «Я бы прежде всего не рассматривала это решение как какой-то специальный шаг Таиланда в отношении российских туристов. Изменения значительно шире и касаются большого числа стран. Таиланд фактически сворачивает расширенный 60-дневный безвизовый режим, который вводился в 2024 году для стимулирования туризма, и возвращается к более жесткой визовой системе. В отношении России продолжает действовать двустороннее соглашение, предусматривающее 30 дней без визы», – говорит Котляр.

    Она напоминает, что сами тайские власти среди причин пересмотра называли вопросы безопасности, случаи злоупотребления безвизовым режимом, экономические интересы, принцип взаимности и желание привести довольно разросшуюся систему различных визовых льгот к более понятной модели. Поэтому она призывает не искать в данном решении какого-то политического сигнала именно в адрес России.

    «На обычном российском туристическом потоке это, на мой взгляд, существенно не скажется. Большинство туристов из России приезжают в Таиланд на 10–14 дней, максимум на несколько недель. Для них практически ничего не меняется. Таиланд остается одним из ключевых зимних направлений: большой объем перевозки, понятный продукт, огромное количество отелей в разных ценовых категориях, развитая инфраструктура. Я не вижу оснований ожидать из-за этого заметного падения классического туристического спроса», – рассуждает собеседница.

    А вот для тех, кто привык уезжать в Таиланд на несколько месяцев и фактически там зимовать, правила действительно становятся менее удобными, замечает эксперт. Но здесь важно разделять туриста и человека, который живет в стране месяцами и работает оттуда удаленно. Постоянные визараны (короткие поездки в соседнюю страну, чтобы пересечь границу и обнулить срок легального безвизового пребывания) вообще сложно считать нормальной долгосрочной миграционной стратегией. Таиланд последние годы последовательно предлагает для таких людей отдельные визовые инструменты.

    В частности, продолжает она, существует Destination Thailand Visa (DTV), рассчитанная в том числе на digital nomads – «цифровых кочевников» – удаленных работников и фрилансеров. Она выдается на пять лет, является многократной и позволяет находиться в стране до 180 дней за один въезд. Есть и обычные туристические визы для более длительных поездок. Поэтому тем, кто действительно планирует провести в Таиланде всю зиму, сейчас разумнее заранее подобрать подходящий визовый статус, а не строить жизнь вокруг ежемесячных выездов через границу.

    «Поэтому для российского туристического рынка я не вижу здесь никакой катастрофы. Для обычного отпуска 30 дней более чем достаточно. Изменения почувствует довольно узкий сегмент «зимовщиков» и удаленных работников, и им придется просто перейти от бесконечных визаранов к нормальному визовому оформлению», – заключила Котляр.

    В мае власти Таиланда объявили о возвращении к прежней визовой политике и сокращении срока безвизового пребывания для большинства иностранцев, включая россиян, обратно до 30 дней. Уточняется, что кабинет министров решил отменить 60-дневный безвизовый режим более чем для 90 стран и вернуться к прежним критериям. Среди причин пересмотра ранее называли случаи злоупотребления статусом со стороны туристов и рост правонарушений среди иностранцев.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар

    Пожар произошел в районе киевского аэропорта Жуляны с военными объектами

    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел в пятницу в Соломенском районе Киева, где располагаются аэропорт Жуляны и украинские военные объекты.

    Пожар возник на территории нежилой застройки в Соломенском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». В этом районе располагаются аэропорт Жуляны и объекты военного назначения.

    Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт возгорания, однако точное место инцидента не указал. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что происшествие случилось именно в аэропорту Жуляны.

    Рядом с воздушной гаванью находятся предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Там производят беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, этот район известен как место размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений.

    В начале июня мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях различных инфраструктурных объектов в Соломенском районе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    ВС России поразили действующий в интересах ВСУ логистический центр в Николаеве
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян
    Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей
    ВС России нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере
    Анонсировано резкое ухудшение погоды в Москве на выходных

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации