  • Новость часаМИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    ВСУ получили возможность получать снимки со спутников Vantor за 15 минут
    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    Греческий танкер атакован в Черном море после погрузки на терминале КТК у Новороссийска
    Полиция Молдавии сообщила о падении неопознанного летательного аппарата
    Полиция Германии изъяла баннер с надписью «Россия не враг!»
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня

    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

    Комментарии (6)
    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

    Комментарии (25)
    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

    Комментарии (5)
    16 августа 2026, 06:13 • Новости дня
    США начали десятки расследований поставок оружия на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.

    Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

    В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

    Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

    С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.

    Комментарии (5)
    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Комментарии (3)
    15 августа 2026, 16:38 • Новости дня
    Сенатор Волошин оценил демонстрацию НАСА карты с российским Крымом

    Сенатор Волошин: Пост НАСА с российским Крымом – это принятие реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация американским космическим агентством НАСА Крымского полуострова в составе России свидетельствует о неизбежном признании противниками исторического выбора крымчан, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

    «НАСА, показав в прямом эфире Крым частью России, продемонстрировало, как противники неизбежного исторического решения постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия», – заявил Волошин.

    Политик напомнил, что в 2014 году жители полуострова сделали свой выбор и вернулись в Россию. По его словам, со временем становится все более очевидным, что старые политические формулировки не способны изменить главного, передает РИА «Новости».

    Волошин добавил, что этот исторический выбор является свершившимся фактом, с которым придется считаться.

    В минувшую среду американское космическое ведомство НАСА во время трансляции, посвященной солнечному затмению, отобразило Крым как российскую территорию.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал итальянские учебники географии с Крымом в составе России отражением реальной ситуации.

    Представитель МИД в Симферополе Артем Березовский отметил понимание западными странами суверенного статуса региона.

    Комментарии (2)
    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


    Комментарии (4)
    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

    Комментарии (3)
    16 августа 2026, 03:05 • Новости дня
    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин

    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины

    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин
    @ Sebastian Marmolejo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья сообщил о десятиминутном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, которого поблагодарил за помощь в борьбе с последствиями землетрясения.

    Де ла Эсприэлья добавил, что Трамп выразил соболезнования жертвам стихии и солидарность с пострадавшими колумбийскими семьями. Президент Колумбии сообщил американскому коллеге, что у страны впереди тяжелый период восстановления из той «апокалиптической экономической ситуации», которая досталась Эсприэлье.

    «Также я попросил его рассмотреть временную приостановку высоких тарифов, которые затрагивают колумбийские продукты, с целью облегчить положение наших предпринимателей, которые переживают очень трудные времена из-за последствий землетрясения», – написал президент Колумбии в соцсети Х

    Де ла Эсприэлья назвал разговор с Трампом «очень дружелюбным и сердечным», отметив расположение американского лидера к Колумбии и ее народу.

    «Сегодня, более чем когда-либо, альянс между Колумбией и Соединенными Штатами является непременным для нашей любимой нации», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после разрушительного землетрясения в Колумбии пропали сотни человек. В городе Кали из-за мощных подземных толчков обрушились 19 зданий. Президент страны ввел режим бедствия в стране.

    Кроме того, землетрясение в Колумбии парализовало главный маршрут экспорта кофе.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 23:34 • Новости дня
    Канадцы потребовали выслать американского посла из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальное обращение в Палату общин Канады с требованием объявить посла США в стране Пита Хукстру персоной нон грата преодолело необходимый порог для рассмотрения канадским парламентом.

    Инициатива граждан Канады преодолела отметку в 171 тыс. голосов при необходимых 500, передает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

    В петиции американский дипломат обвиняется в «неоднократных публичных заявлениях, подрывающих канадско-американские дипломатические отношения».

    Недовольство жителей вызвано словами Хукстры о поддержке идеи президента США Дональда Трампа сделать Каналу американским штатом. Кроме того, в прошлом году представитель Вашингтона обвинял канадских чиновников во вмешательстве в американские выборы и угрожал последствиями из-за критики тарифной политики.

    Авторы петиции выдвинули правительству три ключевых требования. Они настаивают на отзыве дипломата, проведении двусторонних консультаций о нарушении Венской конвенции и парламентском расследовании американского вмешательства во внутренние дела Канады.

    Документ был зарегистрирован 21 июля жительницей Калгари Лиэнн Уокер и получил поддержку лидера Партии зеленых Элизабет Мэй. Теперь канадский парламент обязан дать официальный ответ на требования граждан в течение 45 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначенец президента США в июне поставил под удар американскую программу слежки. Бывший советник президента США Питер Наварро призвал рассекретить имя инициатора дела о «российском вмешательстве».

    Глава Пентагона Хегсет опубликовал график полетов истребителей в семейном чате мессенджера Signal, но президент США отказался увольнять своих подчиненных за это.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    В РСМД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия США через Турцию

    РСМД: Поставки оружия США Киеву через Турцию отдаляют урегулирование конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Турцией оружия США Вооруженным силам Украины негативно скажутся на перспективах урегулирования конфликта, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    По словам Тимофеева, вероятная передача турецкой стороной американских вооружений украинской армии серьезно отодвинет перспективы мирного завершения текущего кризиса, передает ТАСС.

    «С российской точки зрения, это отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения – нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся», – сказал гендиректор РСМД.

    Эксперт также обратил внимание на изменение тактики Соединенных Штатов. Если раньше американское вооружение передавалось украинской армии напрямую, то теперь Вашингтон перешел к косвенным поставкам.

    Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Власти Турции заявили об отсутствии информации по этому вопросу.

    Анкара не планирует передавать украинской армии оружие собственного производства.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

    Комментарии (4)
    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    В Лексингтоне при стрельбе погиб один и ранены четыре человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу вечером в парке в Лексингтоне, штат Кентукки, в результате стрельбы погиб один человек и четверо пострадали, среди них двое подростков.

    В парке имени Чарльза Янга в центре Лексингтона произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. По данным полиции, четверо пострадавших получили опасные для жизни ранения, в том числе двое взрослых, 14-летний и 4-летний ребенок, передает Fox59.

    Власти не предоставили никакой информации о подозреваемом или погибшем. Арестов пока не производилось. Полиция Лексингтона заявила, что на угрозы для общественности нет.

    Подробности о подозреваемом или погибшем пока не разглашаются.

    Губернатор Энди Бешир объявил о стрельбе неподалеку от места проведения ужина Демократической партии Кентукки в отеле Hyatt Regency в центре Лексингтона.

    «Прежде чем продолжить, я должен сообщить вам, что сегодня вечером у нас есть неприятные новости. Примерно в полутора милях отсюда, с начала нашего ужина, произошла стрельба. Думаю, пять человек получили ранения, и, вероятно, один человек погиб», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 15-летний подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство женщины. Жертвами стрельбы в американском штате Айдахо стали три человека. В США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

    Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.

    Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

    Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между  палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

    Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США  отказываются признавать палестинское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.


    Комментарии (0)
    Главное
    Верховный суд окончательно снял «Яблоко» с выборов в Госдуму
    ЦИК назвал дату исключения «Яблока» из избирательного бюллетеня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    Зеленский уволил приближенного к Сырскому командующего силами логистики ВСУ
    В Одессе с памятника Дарту Вейдеру сняли русскоязычную табличку
    Air India решила проверить всех пилотов на наркотики после инцидента с самолетом
    В США за 42,9 млн долларов продали самый дорогой американский автомобиль

    Кто создал неожиданный рост ВВП России

    Российская экономика по итогам второго квартала текущего года показала рост выше ожиданий. Этот результат выглядит тем более убедительным по сравнению со статистикой на начало года. Кто и как помог в этот период расти ВВП России и что способно оказать ему поддержку в ближайшие месяцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    Тактика Киева оставила Украину без металла

    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»

    Офицеры и солдаты финской армии бьют тревогу: оказывается, вооруженные силы страны не готовы к ведению боевых действий в современных условиях. Произведенная беспилотниками революция на поле боя прошла мимо Финляндии. Признания военных разоблачают то, что в реальности финское руководство думает о так называемой российской угрозе. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Василий Авченко Василий Авченко
      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

      7 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Новые медиа убили звезд

      Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

      13 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Как неизвестный дрон немцы сделали русским

      Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    • Как сбить дрон ногой и научиться заново дышать

      Ветеран СВО Виктор Щенников рассказал, как жить с инвалидностью, на кого можно опереться и почему ампутация – не повод отказываться от карьеры, семьи и планов на будущее.

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации