Правительство разрешило учитывать поставки на АЗС в нормативе продаж бензина

Кабмин изменил правила выполнения норматива продаж бензина и дизеля на бирже

Tекст: Тимур Шайдуллин

Производители бензина и дизеля смогут учитывать объемы топлива, реализованные определенным автозаправочным станциям, в счет выполнения минимального норматива обязательных биржевых продаж. Такое постановление подписано Правительством РФ, пишет ТАСС.

«До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизеля могут учитывать объемы, реализованные на автозаправочных станциях (АЗС), заключивших соглашения с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо и предоставляющих сведения о реализуемом бензине и дизеле», – сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве подчеркнули, что это решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких АЗС, что должно способствовать поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке.

Кроме того, предусмотрена возможность учета в нормативе топлива, реализованного как отдельными заводами, так и несколькими в совокупности в рамках одной компании. Ранее кабмин продлил действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина по 31 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце регионы России сформировали нормативные запасы топлива к отопительному сезону.

Ранее правительство изменило правила учета поставок топлива на бирже. А в августе вице-премьер Александр Новак сообщил о решении властей обеспечить топливом независимые АЗС.