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Ким Чен Ын лично пронаблюдал за пуском стратегических ракет
ЦТАК: Ким Чен Ын лично пронаблюдал за пуском стратегических ракет КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за учениями, в ходе которых были запущены стратегические ракеты средней дальности в сторону Японского моря.
«На учениях запущены стратегические ракеты средней дальности. За учениями огневого подразделения особого назначения лично наблюдал глава государства», – заявила сестра лидера КНДР, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Сегодня на рассвете прошли учения по запуску стратегического оружия в Корейское Восточное (Японское) море. На учениях запущены стратегические ракеты средней дальности», – приводит РИА «Новости» ее заявление.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало о запуске Пхеньяном баллистической ракеты в сторону Японского моря.
По информации Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK, снаряд, предположительно, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным.
В тот же день в Сеуле и Токио классифицировали запущенную ракету как баллистическую.