Около 350 человек протестовали в Мюнстере против вручения НАТО премии мира

Tекст: Мария Иванова

Церемония вручения премии за укрепление сплоченности в Европе состоялась в четверг. Мероприятие традиционно проводится в городе, где в 1648 году подписали договор, завершивший Тридцатилетнюю войну. Перед гостями выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, передает ТАСС.

В отличие от прошлых лет торжество сопровождалось громкими протестами у ратуши, пишет WDR. Активисты выражали недовольство присуждением премии мира военному блоку. Всего на территории города одновременно прошли пять демонстраций с участием около 350 человек.

Во время проводов лауреатов обстановка на площади Принципальмаркт обострилась. Оркестр играл гимн Европы, а некоторые протестующие пели протестные песни. Несмотря на напряженность, полиция заявила о завершении дня без серьезных происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте заявил о неспособности лицензий на ракеты для систем Patriot помочь украинской армии в краткосрочной перспективе.

В среду генеральный секретарь НАТО подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

Во вторник руководитель Североатлантического альянса призвал увеличить расходы на оборону из-за происшествий на военных заводах.