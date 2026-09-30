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Минобороны Польши объявило о включении военной базы в стратегию США
Создание военной базы в Польше включили в стратегию нацбезопасности США
Создание постоянной военной базы в Польше стало частью стратегии национальной безопасности США, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Сегодня утром от посла Роуза я получил информацию об имплементации национальной стратегии безопасности. Одним из главных пунктов, описанных в плане внедрения этой стратегии, является создание постоянной базы американских войск в Польше», – передает слова министра РИА «Новости».
Косиняк-Камыш подчеркнул, что для строительства базы потребуется принять специальный закон. Он выразил надежду на быстрое принятие решения в ближайшие недели, добавив, что законопроект уже находится в стадии подготовки.
Ранее Польша официально предложила США создать постоянную военную базу на своей территории, после чего американская делегация посетила страну для выбора подходящего места.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Польши Радослав Сикорский счел унижением предложение назвать будущую базу «Форт Трамп». Ранее Дональд Трамп заявлял о прогрессе в этом вопросе.
В начале месяца Варшава предложила США пять локаций для размещения военных баз.