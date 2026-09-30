Минобороны Польши объявило о включении военной базы в стратегию США

Создание военной базы в Польше включили в стратегию нацбезопасности США

Tекст: Мария Иванова

«Сегодня утром от посла Роуза я получил информацию об имплементации национальной стратегии безопасности. Одним из главных пунктов, описанных в плане внедрения этой стратегии, является создание постоянной базы американских войск в Польше», – передает слова министра РИА «Новости».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что для строительства базы потребуется принять специальный закон. Он выразил надежду на быстрое принятие решения в ближайшие недели, добавив, что законопроект уже находится в стадии подготовки.

Ранее Польша официально предложила США создать постоянную военную базу на своей территории, после чего американская делегация посетила страну для выбора подходящего места.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Польши Радослав Сикорский счел унижением предложение назвать будущую базу «Форт Трамп». Ранее Дональд Трамп заявлял о прогрессе в этом вопросе.

В начале месяца Варшава предложила США пять локаций для размещения военных баз.