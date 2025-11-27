Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
Группа депутатов предложила установить ответственность за отправку интимных фотографий без согласия, ссылаясь на многочисленные жалобы женщин и пробелы в законе.
Парламентарии от фракции «Новые люди» инициировали обращение к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой ввести административную ответственность за рассылку интимных изображений без согласия получателей, сообщает ТАСС. Депутаты отметили, что подобные действия все чаще становятся предметом жалоб женщин, которые сталкиваются с этим как в социальных сетях, так и в общественных местах, например, в метро посредством беспроводной передачи на телефоны.
Заявительницы, по словам парламентариев, сообщают о сильном стрессе, однако редко обращаются в полицию, поскольку не считают уголовное преследование оправданным или не верят в возможность наказать нарушителя. Авторы инициативы указали, что судебная практика крайне редко квалифицирует такие случаи как распространение порнографии, а уголовные меры часто воспринимаются как чрезмерные при разовой отправке.
В письме подчеркивается необходимость восполнить существующий правовой пробел. Депутаты предложили закрепить в Кодексе об административных правонарушениях отдельную статью, которая защитит граждан от навязчивых цифровых домогательств, не подпадающих под уголовную ответственность. Они считают, что эта мера поможет снизить уровень агрессии в цифровой среде и предоставить полиции инструмент для пресечения подобных действий.
