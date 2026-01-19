  • Новость часаВ ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    19 января 2026, 17:45 • Справки

    Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Какие церковные праздники считаются большими

    В православии к большим праздникам традиционно относят несколько категорий событий, каждое из которых имеет свой вес и значение. Прежде всего, это двунадесятые праздники – 12 ключевых событий церковного года, напрямую связанных с земной жизнью Христа и Богородицы. В феврале 2026 года к ним относится Сретение Господне.

    Отдельно выделяют особо чтимые дни, которые, не входя в число двунадесятых, глубоко почитаются верующими за их духовную силу – например, дни памяти таких святых, как Ксения Петербургская. Наконец, это переходящие ключевые даты, связанные с подготовкой к Великому посту: родительские субботы и Прощеное воскресенье.

    Важно понимать, что не каждый день памяти святого является «большим» праздником в общепринятом смысле, но многие февральские даты несут важное назидательное значение для верующих, помогая настроить душу на предстоящий пост.

    Главный церковный праздник февраля 2026 года

    Сретение Господне – 15 февраля 2026 года (воскресенье)

    Это один из 12 главных (двунадесятых) праздников. Он установлен в воспоминание о встрече (слав. «сретение») старца Симеона с младенцем Иисусом Христом в Иерусалимском храме на 40-й день после Рождества. Встреча старца, ожидавшего Спасителя всю жизнь, символизирует встречу человечества с Богом и переход от Ветхого Завета к Новому.

    Традиции праздника:

    • Участие в праздничной Божественной литургии.

    • Освящение сретенских свечей (громничных), которые верующие бережно хранят дома и зажигают во время семейной молитвы, в трудные времена или при невзгодах.

    • Молитвы о здравии и благополучии семьи.

    Запреты и ограничения:

    • Заниматься тяжелым физическим трудом, если в этом нет острой необходимости.

    • Предаваться шумным развлечениям, ссорам, сквернословию.

    • Устраивать пышные застолья с излишествами – день стоит провести в умеренности, сосредоточившись на духовном.

    Важные церковные даты февраля 2026 года

    В феврале 2026 года, помимо Сретения, верующих ждут несколько других значимых дней, каждый из которых имеет особый духовный смысл и свои традиции.

    6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской

    Один из самых любимых и почитаемых дней в народе. Верующие молятся святой Ксении о семейном благополучии, устроении личной жизни, помощи в житейских нуждах и исцелении недугов. Традиционно в этот день стремятся совершить дела милосердия.

    14 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота

    Это особый день сугубого поминовения всех усопших христиан, особенно тех, чьи имена забыты или кто не имеет молитвенников среди живых. Это первая из нескольких родительских суббот в году, которая выпадает на канун Масленицы и готовит верующих к посту.

    • Что делают: Подают записки «О упокоении», посещают литургию и панихиду, ездят на кладбища, где молятся, а не устраивают поминальные трапезы на могилах.

    • Запреты: Устраивать шумные празднества и застолья. День имеет скорбно-молитвенный характер.

    14 февраля – предпразднество Сретения Господня

    Вечером этого дня начинают служиться первые молитвы и песнопения, посвященные наступающему великому празднику, помогая верующим настроиться на духовную волну.

    22 февраля – Прощеное воскресенье

    Кульминация подготовки к Великому посту. В храмах вспоминают изгнание Адама из Рая, а на службе совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения за все вольные и невольные обиды.

    • Традиция: Просить прощения у всех близких, родных и знакомых, чтобы с чистым сердцем вступить в пост.

    • Важно: Это не формальность, а искренний акт примирения.

    23 февраля – начало первой седмицы Великого поста

    Начало первой, самой строгой седмицы (недели) поста. В день полного воздержания от пищи посвящают время молитве и духовному чтению.

    Церковные праздники февраля 2026 по дням (краткий календарный обзор)

    Помимо ключевых дат, каждый день февраля освящен памятью святых. Ежедневно в храмах совершаются службы, вспоминаются подвиги мучеников, преподобных и святителей. Особенно почитаемыми в этом месяце 2026 года будут дни памяти:

    • 1 февраля: Преподобного Макария Великого (Египетского) – учителя монашества.

    • 7 и 12 февраля: Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

    • 8 февраля: Преподобного Ксенофонта и супруги его Марии (пример благочестивой семьи).

    • 9 февраля: Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

    • 18 февраля: Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

    • 25 февраля: Иверской иконы Божией Матери.

    Эти дни – хороший повод узнать больше о жизни святых и обратиться к ним с молитвой.

    Традиции и обычаи церковных праздников в феврале

    Общие правила для верующих в этот подготовительный период можно свести к нескольким ключевым моментам. Во-первых, это приоритет богослужения: по возможности стараться посетить храм, особенно в главные праздники и родительскую субботу. Во-вторых, молитвенная память – февраль зовет не только к личной молитве, но и к усиленному поминовению усопших.

    В-третьих, дела милосердия, помощь нуждающимся, что особенно важно перед началом поста, когда душа должна быть свободна от груза неоказанной помощи. И наконец, духовное чтение и трезвение – подготовка души к подвигу поста через самоиспытание, чтение Священного Писания и назидательной литературы.

    Что можно и что нельзя делать в большие церковные праздники

    Этот вопрос волнует многих. Важно разделять церковные установления и народные суеверия.

    Что можно и нужно делать:

    • Посещать богослужения – это главное для верующего человека в праздник.

    • Молиться дома и уделять время духовному чтению.

    • Совершать добрые дела, помогать ближним.

    • Проводить день в мире и согласии с семьей, в спокойной, радостной атмосфере.

    • Выполнять необходимые бытовые обязанности – готовку, уход за детьми.

    Что не рекомендуется (это не является строгим грехом, но нарушает дух праздника):

    • Заниматься тяжелым физическим трудом (строительство, ремонт, работа на земле), если это не срочная необходимость.

    • Устраивать шумные гулянья, употреблять алкоголь в излишестве.

    • Ссориться, ругаться, злословить.

    • Предаваться суетным развлечениям, которые полностью отдаляют от смысла дня.

    Крайне важно отличать эти разумные ограничения от народных суеверий (типа «в праздник нельзя мыться, шить или стричь волосы»), которые не имеют никакого отношения к православной вере и практике.

    Часто задаваемые вопросы

    Какие большие церковные праздники отмечают в феврале 2026 года?

    Главный – Сретение Господне (15 февраля). Также важны Вселенская родительская суббота (14 февраля) и Прощеное воскресенье (22 февраля). 6 февраля – особо почитаемый день памяти блаженной Ксении Петербургской.

    Какой главный православный праздник в феврале?

    Главный и единственный двунадесятый праздник февраля – Сретение Господне (15 февраля). Он посвящен встрече человечества со Спасителем.

    Можно ли работать в Сретение Господне?

    Можно, если работа необходима и не мешает посещению богослужения. Церковь призывает избегать тяжелого, суетного труда, который полностью поглощает внимание и вытесняет молитву. Если есть возможность, работу лучше отложить или закончить пораньше.

    Что делают во Вселенскую родительскую субботу?

    В этот день главное – молитва об усопших. Верующие подают в храме записки с именами покойных, посещают литургию и панихиду, где совершается соборное поминовение. Можно посетить кладбище, чтобы привести могилы в порядок и помолиться. Шумные застолья в этот день неуместны.

    Как правильно провести Прощеное воскресенье?

    Главная задача – искренне попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть словом, делом или невниманием, и от всего сердца простить своих обидчиков. Обязательно стоит посетить вечернее богослужение в храме, где совершается трогательный чин прощения. Это день примирения и очищения сердца перед постом.

    Заключение

    Февраль 2026 года станет для православных христиан временем глубокой духовной концентрации. От светлого праздника Встречи со Христом, через молитвенную память об ушедших и важнейший шаг взаимного прощения, верующие перейдут к благоговейному и ответственному началу Великого поста. Этот насыщенный событиями месяц дает уникальную возможность остановиться, переосмыслить свою жизнь, очистить душу от обид и суеты, чтобы встретить весну – и предстоящий пост – в обновленном, умиротворенном состоянии духа.

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

