Боец курдских сил безопасности погиб при атаке БПЛА на аэропорт Эрбиля
Дрон атаковал аэропорт Эрбиля, погиб боец курдской службы внутренней безопасности
В результате удара беспилотника по международному аэропорту Эрбиля погиб боец курдской службы внутренней безопасности «Асаиш».
Жертвой удара стал боец службы внутренней безопасности «Асаиш», передает портал Shafaq News. Инцидент с использованием беспилотного летательного аппарата произошел в субботу вечером.
Ранее, 7 марта, военная база в Эрбиле с американским контингентом также была атакована дронами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три взрыва произошли в непосредственной близости от международного аэропорта Эрбиля. Группировка «Сарайя Авлия аль-Дам» заявила о нанесении ударов по американским базам в столице Иракского Курдистана.
Ранее силы противовоздушной обороны ранее сбили начиненный взрывчаткой беспилотник возле этой воздушной гавани.