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Силы ПВО Иракского Курдистана сбили БПЛА с взрывчаткой возле аэропорта
Ранним утром возле аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане силы ПВО успешно перехватили и сбили беспилотник с взрывчаткой, избежав пострадавших и разрушений.
Силы противовоздушной обороны Иракского Курдистана сбили беспилотник, начиненный взрывчаткой, вблизи аэропорта Эрбиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.
Инцидент произошел рано утром в понедельник, около 2.20 по местному времени. По информации источника в силах безопасности, дрон был обнаружен и оперативно уничтожен, пострадавших и ущерба зафиксировано не было.
Власти Курдистана начали официальное расследование случившегося. Ранее, десять дней назад, в этом же районе был замечен еще один беспилотник, который также удалось обезвредить без последствий. Вблизи аэропорта расположена военная база, где размещаются американские военные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана на Анталийском форуме в закрытом формате. При пожаре на рынке в Иракском Курдистане пострадали 50 человек.