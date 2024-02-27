Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В Иракском Курдистане при пожаре на рынке пострадали 50 человек
При пожаре на рынке в столице Иракского Курдистана пострадали 50 человек
Во время пожара, который продолжался более двух часов на рынке в центре столицы Иракского Курдистана Эрбиля, пострадали по меньшей мере 50 человек.
«Пожар охватил несколько магазинов. Отряды пожарных гражданской обороны приложили много усилий, чтобы взять его под контроль. Пострадали по меньшей мере 50 человек», – передает РИА «Новости».
Отмечается, что пострадавшие надышались угарным газом. Причиной возгорания стало замыкание в электросети, но первые пожарные не смогли потушить огонь и он распространился примерно на 40% площади рынка.
Представитель Управления гражданской обороны в Эрбиле подполковник Карван Али заявил, что в тушении пожара были задействованы более 20 бригад, пожар продолжался более двух часов, прежде чем был потушен.