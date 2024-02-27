В Иракском Курдистане при пожаре на рынке пострадали 50 человек

При пожаре на рынке в столице Иракского Курдистана пострадали 50 человек

Tекст: Денис Тельманов

«Пожар охватил несколько магазинов. Отряды пожарных гражданской обороны приложили много усилий, чтобы взять его под контроль. Пострадали по меньшей мере 50 человек», – передает РИА «Новости».

Отмечается, что пострадавшие надышались угарным газом. Причиной возгорания стало замыкание в электросети, но первые пожарные не смогли потушить огонь и он распространился примерно на 40% площади рынка.



Представитель Управления гражданской обороны в Эрбиле подполковник Карван Али заявил, что в тушении пожара были задействованы более 20 бригад, пожар продолжался более двух часов, прежде чем был потушен.