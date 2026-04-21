Власти Пекина анонсировали вторые всемирные игры человекоподобных роботов
Вторые игры человекоподобных роботов решили провести в Пекине 22–26 августа
С 22 по 26 августа пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный турнир, в рамках которого андроиды сразятся в 30 традиционных спортивных дисциплинах.
Организацией необычного турнира занимается местное управление экономики и информатизации, передает РИА «Новости».
«Вторые всемирные игры человекоподобных роботов пройдут с 22 по 26 августа этого года на площадке национального конькобежного стадиона «Ледяная лента» в Пекине», – сообщил руководитель ведомства Цзян Гуанчжи.
В течение пяти дней механические спортсмены примут участие в более чем 30 состязаниях. Программа турнира основана на традиционных человеческих видах спорта.
Первые подобные соревнования включали в себя легкую атлетику, гимнастику, боевые искусства и футбольные матчи. Роботы соревновались в беге на 100 и 1500 метров, эстафетах, а также в прыжках в длину и высоту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.
Сотни антропоморфных машин вышли на старт этого массового забега.
Годом ранее 20 роботов впервые приняли участие в совместном с людьми соревновании.