Роботы впервые приняли участие в совместном с людьми полумарафоне в Пекине

Tекст: Мария Иванова

Двадцать роботов-гуманоидов приняли участие в первом в мире совместном полумарафоне людей и роботов, который прошел в Пекине, сообщает РИА «Новости».

Забег состоялся на территории технико-экономической зоны «Ичжуан», где роботы и люди стартовали одновременно, однако для машин была выделена отдельная дорожка, они начинали забег по очереди с минутным интервалом.

Победителем среди роботов стал «Тяньгун Ultra», который преодолел дистанцию 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды. Его ближайший соперник отстал почти на час. Представитель команды робота Вэй Цзясин рассказал журналистам: «Для достижения такого выдающегося результата на этом марафоне, нам пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения».

Сам «Тяньгун Ultra» весит около 55 килограммов и имеет рост 1,8 метра. В этом году его скорость увеличили до максимальных 12 километров в час, а интеллектуальные функции улучшились благодаря новой платформе. Во время забега робот поддерживал скорость на уровне 7-8 километров в час.

Люди-спортсмены показали лучшие результаты: мужчина из Эфиопии пробежал полумарафон за 1 час 2 минуты 36 секунд, а женщина – за 1 час 11 минут 07 секунд. Участие в соревновании для роботов было возможно только при условии гуманоидной конструкции и способности передвигаться на двух ногах без колес.

Организаторы разрешили роботам менять батареи и даже полностью заменять устройства в эстафетном формате, однако за каждую замену начислялся штраф в 10 минут. Роботы управлялись как дистанционно, так и автономно, а рядом всегда были разработчики.

Роботы сильно различались по росту и скорости: некоторые достигали лишь 120 сантиметров, а кто-то был ростом 1,8 метра; скорость варьировалась от прогулочного шага до бега. Все участники должны были соблюдать строгие правила: не повреждать трассу, других роботов и людей, а также строго следовать маршруту.

Победитель среди роботов получил денежный приз в размере 5 тыс. юаней (около 700 долларов), серебряный и бронзовый медалисты – 4 тыс. и 3 тыс. юаней (560 и 420 долларов) соответственно. Также были вручены специальные награды за выносливость, креативность и завершение дистанции, а главный приз победителю вынес другой робот-гуманоид.

Ранее Венский университет прикладного искусства впервые зачислил искусственный интеллект в качестве студента на программу цифрового искусства для изучения механизмов совместной работы человека и ИИ.

В Лондоне двое экоактивистов облили краской робота Optimus в салоне Tesla и были задержаны полицией.

Между тем Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, предупредив о возможных трагических последствиях.