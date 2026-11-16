Правительство выделило более 3 млрд рублей на строительство трех Ил-114-300

Tекст: Вера Басилая

Правительство направит из своего резервного фонда более 3 млрд рублей на дофинансирование сборки первых трех серийных пассажирских самолетов Ил-114-300, следует из сообщения Кабмина.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа возобновления серийного производства и модернизации этого регионального лайнера реализуется по поручению президента.

Воздушное судно создается в рамках широкой кооперации предприятий «Ростеха» под эгидой компании «Ил» и собирается исключительно из российских комплектующих. Самолет вместимостью 66 человек с дальностью полета 1450 км сможет работать в труднодоступных районах, летать в сложных метеоусловиях при низких температурах и садиться на короткие грунтовые полосы. Планируется, что на внутренних маршрутах он придет на смену устаревшим Ан-24 и зарубежным машинам аналогичного класса.

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее сообщал, что первый лайнер будет поставлен уже в этом году, а еще два – в январе 2027 года. Эти три самолета получит Второй Архангельский авиаотряд. В июне Ил-114-300 получил сертификат типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о начале поставок Ил-114-300 в декабре этого года.

В сентябре министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о передаче трех новых лайнеров Второму Архангельскому авиаотряду до конца января.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал выделение авиастроителям дополнительного финансирования для завершения сборки первых трех серийных самолетов этой модели.