Экс-депутат Рады Новинский назвал смену руководства в Киеве условием мира

Tекст: Вера Басилая

Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский выразил мнение, что уход Владимира Зеленского необходим для дипломатического разрешения украинского конфликта, передают «Вести» со ссылкой на его статью в Berliner Zeitung.

«Политика, до сих пор проводимая … Зеленским, все больше становится препятствием для дипломатического урегулирования. Поэтому я считаю, что его отставка необходима», – приводит издание слова Новинского.

Экс-парламентарий подчеркнул, что шансы на мирное решение были с самого начала противостояния. Он охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как крайне сложную, указав на разрушенную экономику и туманные перспективы государства.

По его мнению, Киеву нужны шаги для остановки боевых действий. Стране необходимо руководство, которое «сделает мир своим приоритетом», заключил бывший депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о страхе Владимира Зеленского перед перспективой установления мира. В прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал отстранение Зеленского от власти шансом для завершения конфликта. Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал Зеленского передать полномочия парламенту.