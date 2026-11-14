В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Бывший депутат Рады назвал отставку киевского режима условием мира на Украине
Экс-депутат Рады Новинский назвал смену руководства в Киеве условием мира
Отставка Владимира Зеленского необходима для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский выразил мнение, что уход Владимира Зеленского необходим для дипломатического разрешения украинского конфликта, передают «Вести» со ссылкой на его статью в Berliner Zeitung.
«Политика, до сих пор проводимая … Зеленским, все больше становится препятствием для дипломатического урегулирования. Поэтому я считаю, что его отставка необходима», – приводит издание слова Новинского.
Экс-парламентарий подчеркнул, что шансы на мирное решение были с самого начала противостояния. Он охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как крайне сложную, указав на разрушенную экономику и туманные перспективы государства.
По его мнению, Киеву нужны шаги для остановки боевых действий. Стране необходимо руководство, которое «сделает мир своим приоритетом», заключил бывший депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о страхе Владимира Зеленского перед перспективой установления мира. В прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал отстранение Зеленского от власти шансом для завершения конфликта. Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал Зеленского передать полномочия парламенту.