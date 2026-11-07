Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому

Боевики «Айдара» потребовали от главкома ВСУ Драпатого назначить их командира

Tекст: Вера Басилая

Боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» передали главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список претендентов на пост командира подразделения, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, боевики полка подчеркнули, что не примут нового руководителя, если он лоялен главкому и не имеет отношения к их формированию. Конфликт начался после того, как руководство сняло с должности прежнего командира полка Александра Коваленко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе депутат Рады Анна Скороход заявила об организации главнокомандующим украинской армией Михаилом Драпатым продажи командных назначений в ВСУ.

В августе главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил сразу шесть украинских генералов.

Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома ВСУ и не поехал в Сумы из Киева.