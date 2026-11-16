Alibaba представила защищенную от кибератак модель ИИ

SCMP: Alibaba выпустила ИИ-модель со строгой защитой от кибератак

Tекст: Вера Басилая

Alibaba представила свою самую совершенную ИИ-модель Qwen4-Max, пишет South China Morning Post.

Компания намеренно отфильтровала обучающие данные, чтобы исключить возможности применения модели для наступательных кибератак. При этом ИИ сохранил полезные для киберзащиты функции, в частности способность обнаруживать уязвимости.

В компании отметили, что для новой модели были созданы специальные наборы данных и проведены дополнительные настройки. Это сделано для снижения рисков использования ИИ в создании химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генеральный директор Alibaba У Юнмин представил новое поколение чипов Zhenwu V900 с максимальной производительностью в Китае.

До этого американская корпорация Apple совместно с китайской компанией Alibaba создала специализированную модель искусственного интеллекта для рынка КНР.

Также Alibaba Group представила усовершенствованную языковую модель Qwen3.5-Plus.