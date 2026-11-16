Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.0 комментариев
Alibaba представила защищенную от кибератак модель ИИ
SCMP: Alibaba выпустила ИИ-модель со строгой защитой от кибератак
Китайская компания Alibaba Group Holding запустила новую модель искусственного интеллекта Qwen4-Max, которая отличается строгими мерами кибербезопасности.
Alibaba представила свою самую совершенную ИИ-модель Qwen4-Max, пишет South China Morning Post.
Компания намеренно отфильтровала обучающие данные, чтобы исключить возможности применения модели для наступательных кибератак. При этом ИИ сохранил полезные для киберзащиты функции, в частности способность обнаруживать уязвимости.
В компании отметили, что для новой модели были созданы специальные наборы данных и проведены дополнительные настройки. Это сделано для снижения рисков использования ИИ в создании химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генеральный директор Alibaba У Юнмин представил новое поколение чипов Zhenwu V900 с максимальной производительностью в Китае.
До этого американская корпорация Apple совместно с китайской компанией Alibaba создала специализированную модель искусственного интеллекта для рынка КНР.
Также Alibaba Group представила усовершенствованную языковую модель Qwen3.5-Plus.