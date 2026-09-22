Гендиректор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип

Alibaba анонсировала самые производительные в Китае ИИ-чипы Zhenwu V900

Tекст: Мария Иванова

Компания Alibaba выпускает самое производительное в Китае поколение чипов для искусственного интеллекта Zhenwu V900. Об этом в ходе конференции Apsara 2026 заявил генеральный директор китайской компании У Юнмин, передает РИА «Новости».

По словам руководителя Alibaba, производительность новой разработки в три раза превышает показатели предыдущего чипа Zhenwu M890. Прежняя версия успешно обеспечивает работу больших моделей искусственного интеллекта с более чем 2 млрд параметров.

У Юнмин подчеркнул, что построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тыс. чипов для обеспечения обучения передовых нейросетей. Кроме того, компания планирует выпустить систему Qwen Intelligence, которая позволит решать сложные вычислительные задачи непосредственно на мобильных устройствах пользователя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

Летом прошлого года разработчик представил новую мощную модель искусственного интеллекта.

Весной прошлого года компания BMW договорилась о внедрении китайских систем искусственного интеллекта в свои автомобили.