Кремль анонсировал проведение Путиным совещания по искусственному интеллекту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание, посвященное вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эта тема является одной из приоритетных как для правительства, так и для президента и частных компаний.

Песков подчеркнул: «Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта. Тема одна из приоритетных, которые на повестке дня и правительства, и президента, и частных компаний». В обсуждении примут участие представители администрации президента, правительственный блок, а также российские технологические компании, которые считаются лидерами в области искусственного интеллекта на мировом уровне.

Совещание начнется с открытого вступительного слова президента, после чего основная часть пройдет в закрытом режиме. С основным докладом выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко, который расскажет о внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Затем состоится открытый обмен мнениями между участниками встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавили национальный штаб по искусственному интеллекту для координации внедрения ИИ между ведомствами.

