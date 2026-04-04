Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию
Жители Лондона жалуются на дороговизну продуктов и рост стоимости жизни на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Жители Лондона выразили обеспокоенность ростом стоимости продуктов и увеличением расходов на повседневную жизнь, передает РИА «Новости». По словам опрошенных агентством, новый виток продовольственной инфляции начался еще в прошлом году, задолго до эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Один из лондонцев рассказал, что год назад недельный набор продуктов обходился в 50-70 фунтов, а сейчас эта сумма увеличилась до 100 фунтов. Наиболее заметное подорожание затронуло рыбу, мясо, шоколад и особенно готовую еду в супермаркетах и сервисах доставки. «Готовая еда подорожала на 10% или больше», – отметил собеседник агентства.
Корреспондент агентства убедился, что стоимость еженедельной подписки на сервис Calo выросла с примерно 85 фунтов в 2025 году до более 100 фунтов в начале 2026 года, при этом количество мяса и рыбы в блюдах сократилось. Некоторые жители считают, что Британию ждет сильный скачок инфляции, как в 2022 году, когда продовольственная инфляция достигала 16%. За период с 2020 по 2025 год цены на еду в стране выросли на 38,6%.
Покупатели жалуются, что разница между бюджетными и обычными товарами практически исчезла, а дорожать теперь будет вся продукция. Многие британцы обсуждают ситуацию в соцсетях, называя происходящее «кризисом стоимости жизни». Телеведущий Райян Трикс опубликовал пост с фотографией корзины продуктов за 32 фунта, отметив, что этого хватает лишь на два дня. Другие пользователи указывают на продолжающуюся инфляцию и «шринкфляцию» – уменьшение веса товаров при сохранении прежней цены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великобритании темпы роста стоимости бензина оказались самыми быстрыми с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В Британии за последние 20 лет доходы семей выросли всего на 7% при росте расходов на продукты, энергию и жилье до 120%. Одно из популярных блюд в Британии – фиш-энд-чипс – за пять лет подорожало более чем на 50% из-за инфляции, роста цен на картофель и рыбу и конфликта на Украине.