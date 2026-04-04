New York Times назвала НАТО Организацией Североамериканского договора
В статье о возможном выходе США из НАТО New York Times по ошибке назвала альянс Организацией Североамериканского договора, а не Североатлантического.
Как указывает New York Times, в пятничном номере газеты вышла статья с заголовком: «Организация Североамериканского договора без Америки?», передает РИА «Новости».
В пресс-службе издания сообщили, что в печатной версии появится исправление, поскольку заголовок «содержит неправильное полное название организации».
«Речь об Организации Североатлантического договора, а не об Организации Североамериканского договора«, – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, риторика Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране действительно заметно ожесточилась. Причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.