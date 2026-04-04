Иран заявил об уничтожении трех самолетов и двух вертолетов США новыми ПВО
Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о результатах работы ПВО, передает РИА «Новости».
По его словам, в пятницу новые системы ПВО ВКС КСИР сбили американский самолет пятого поколения F-35. ПВО сухопутных сил КСИР сбили самолет A-10 и два вертолета Black Hawk… бойцы ПВО армии сбили самолет A-10.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении второго американского истребителя пятого поколения F-35 в воздушном пространстве Ирана.
Армия Ирана заявила о перехвате и атаке системами ПВО страны американского штурмовика A-10 в районе Ормузского пролива.
США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя F-35.