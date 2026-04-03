Иран нанес ракетные удары по Израилю и Кувейту
Иранские военные в пятницу провели ракетную атаку на авиабазы в Израиле и объекты США в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции.
При помощи баллистических ракет уничтожено место расположения десантных катеров американцев в порту Шувейх (Кувейт), заявили в КСИР, передает РИА «Новости».
Также в КСИР уведомили о разрушении радиолокационной системы раннего предупреждения AR-327 в Бахрейне. По данным военных, удар пришелся по объекту, который использовался для контроля воздушной обстановки в регионе.
Кроме того, КСИР сообщил об ударах по израильской авиабазе Рамат-Давид, где размещены истребители F-16. Иранская сторона заявила об атаках по более чем 50 целям на территории Израиля, в том числе по объектам в Тель-Авиве.
Ранее Иран предупреждал о мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры.
Командование КСИР обещало пропорционально отвечать на любую агрессию США.