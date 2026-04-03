Глава МИД ФРГ выразил тревогу из-за слов Трампа о выходе США из НАТО

Вадефуль заявил о рисках для США при выходе из НАТО

Tекст: Вера Басилая

Высказывания президента США о возможном выходе страны из НАТО вызвали обеспокоенность у министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, передает РИА «Новости».

«НАТО имеет колоссальное значение как для безопасности Федеративной Республики Германия, так и для безопасности всех партнеров по альянсу», – заявил Вадефуль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Министр также подчеркнул, что «не в интересах США отказываться от этой силы», добавив, что союз с НАТО обеспечивает стратегическую стабильность для Вашингтона.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал риторику Трампа о возможном выходе США из НАТО чистым эпатажем.

Издание Politico описало несколько сценариев разрушения НАТО в случае дальнейшего давления президента США на альянс.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о вреде для альянса от обсуждения возможного выхода США из НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.