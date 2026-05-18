Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Польша превращается в танковый хаб Европы
Польша открыла первый в Европе и третий в мире сервис-центр для танков Abrams, продолжая массовые закупки этих машин и других видов вооружений. По мнению экспертов, все это – звенья одной цепи, направленной на эскалацию с Россией. Какую роль поляки отвели танкам и что Москва может противопоставить растущей угрозе?
В польском Демблине открылся сертифицированный центр для танков Abrams, сообщил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, теперь у республики появилась возможность обслуживать машины прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США.
Примечательно, что до нынешнего момента подобные центры существовали только в Штатах и Австралии. Стоимость реализации проекта составила порядка 360 млн злотых или около 100 млн долларов.
Открытие центра для поляков оказалось как нельзя кстати – ранее республика закупила у США 250 новейших танков Abrams модификации M1A2 SEPv3 за 4,75 млрд долларов. Первые 28 машин были доставлены в страну в январе прошлого года. В дополнение к новым танкам Варшава получила 116 подержанных Abrams ранней версии.
Также в 2025 году Польша заключила контракт на покупку 180 южнокорейских танков К2 Black Panther. Как отмечал телеканал Euronews (заблокирован Роскомнадзором), после заключения сделки к 2030 году на счету Польши будет насчитываться порядка 1100 машин. Это больше, чем в совокупности у Британии, Германии, Франции и Италии.
Согласно открытым данным, на 2026 год в арсенале Польши находится почти 800 танков различного происхождения – американского, немецкого, южнокорейского и советского. Кроме того, республика выделяет на оборону 4,7% ВВП – самый высокий показатель среди всех стран НАТО в относительном выражении.
«Примечательно, что Польша закупает не только Abrams, но и южнокорейские танки. Причем их собираются поставить даже больше, чем «американцев», а сама модификация сделана практически под индивидуальный заказ Варшавы. Другими словами, мы наблюдаем серьезное перевооружение бронетанковых войск страны», – объясняет военный эксперт Юрий Лямин.
Также в «списке покупок» у поляков – южнокорейские ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, ракетные комплексы HIMARS, средства противодействия БПЛА, самолеты и системы ПВО.
Нет сомнений, что к 2030 году у Варшавы действительно будет свыше тысячи танков. И это неслучайно. Несмотря на бытующее в экспертной среде мнение о том, что в современных конфликтах танк теряет свое преимущество, списывать этот вид техники со счетов рано.
- Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ
- Как Европа увязла в спирали милитаризма
- Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
«На поле боя всегда найдется место и задаче для танка. По сравнению с другими видами вооружений они наиболее защищены и обладают значительной ударной мощью», – поясняет эксперт. Танк даже сейчас способен поддерживать и прикрывать пехоту, использоваться в качестве артиллерии. Другое дело, что тактика его применения будет меняться и адаптироваться к реалиям на земле.
«Мы это уже видели в контексте украинского конфликта, где главной угрозой стали беспилотники. В какой-то момент казалось, что машины могут быть списаны со счетов. Однако на деле они обросли "мангалами" и другими видами защиты от БПЛА и успешно продолжают выполнять свои задачи», – приводит пример аналитик.
Впрочем, преимущество дронов на поле боя не вечно. Противостояние «щита и меча» никогда не заканчивается: чем опаснее становятся БПЛА, тем больше возникает способов борьбы с ними.
«Тут важно не допустить одну распространенную ошибку – нельзя в полной мере экстраполировать нынешний конфликт на будущие противостояния. Напомню, после окончания Первой мировой войны французы выстраивали свою оборонную и наступательную стратегии, опираясь исключительно на имеющийся опыт. И когда настала Вторая мировая война, все это оказалось абсолютно нерелевантным – события разворачивались по совершенно другим законам», – предупреждает эксперт.
И в этом смысле поляки, очевидно, не намерены отказываться от танков. Наоборот, они придают им колоссальное значение, о чем свидетельствуют строительство первого в Европе сервис-центра для Abrams и наращивание закупок техники.
Более того, по интенсивности перевооружения Варшава фактически обгоняет практически все европейские страны, считает Лямин. «Очевидно, что вооружаются они против России и Белоруссии. Польша становится наконечником копья НАТО против нас, она будет очень опасным противником», – полагает собеседник.
«В случае возможного столкновения с альянсом на начальном этапе именно Польша будет играть ведущую роль. В этом контексте России стоит предпринимать максимально допустимые усилия по защите, в первую очередь, Калининградской области», – считает Лямин.
Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Борис Рожин. По его словам,
Польша сейчас закупает большое количество именно наступательных вооружений, что напрямую увеличивает степень угрозы для Калининграда и Белоруссии. Кроме того, стоит помнить, что через территорию республики на Украину поступает немалая часть техники и оружия.
«Ранее поляки выступали транзитером для американских Abrams, которые были уничтожены нашими войсками, а в прошлом году страна переправляла австралийские машины», – добавляет он. И в этом смысле появление сервис-центра имеет большое значение как для самой Польши, так и для ВСУ – часть техники, нуждающейся в серьезном ремонте, будет возвращаться именно сюда.
Как и Лямин, Рожин призывает не списывать танки со счетов в контексте конвенциональных войн. Когда-то машины приспосабливались к появлению противотанковой артиллерии, затем адаптировались под ПТУР – так и в будущем они смогут встроиться в новые боевые реалии.
«Это происходит уже сейчас: танк может сам являться носителем различных видов БПЛА, а также выступать в качестве носителя противодронных вооружений – турелей, РЭБ и прочего. Часть таких механизмов уже реализуется на новых моделях Abrams», – рассуждает собеседник. Более того, далеко не все театры военных действий могут быть завязаны на применении беспилотников так, как это происходит в зоне СВО или в Ливане, где «страдают израильские Merkava».
Аналитик не сомневается, что к 2030 году у Польши будет в распоряжении свыше тысячи танков. «Варшава заявляла о своих амбициях стать сильнейшей армией Европы, так что такое количество машин не кажется удивительным. Другое дело, что республике, судя по всему, придется соревноваться с Германией, которая демонстрирует схожие желания», – указал он.
При этом часть старой техники поляки уже отдали Украине, а нынешний парк танков выглядит достаточно разношерстным – в него входят «американцы», «южнокорейцы» и старые, но модернизированные советские Т-72. «И при этом у парка довольно высокая степень боеготовности – порядка 80–90%», – приводит данные Рожин.
Другими словами, Польша становится настоящим общеевропейским танковым хабом. А это, в свою очередь, напрямую повышает уровень угрозы для России и Белоруссии.
«В случае столкновения с НАТО – а война с Польшей равна войне со всем альянсом – Москве невыгодно конвенциональное противостояние в силу разницы совокупных военных потенциалов. Поэтому, скорее всего, конфликт крайне быстро перейдет в ядерную фазу. Наша страна не хочет такого сценария, но вынуждена готовиться и к нему тоже. Недаром сейчас проводятся белорусско-российские учения», – говорит эксперт.
На конвенциональном уровне Россия уже сейчас усиливает свою группировку в Белоруссии и Калининградской области. Кроме того, развивается и укрепляется Ленинградский военный округ, который был создан именно для противодействия угрозам с северо-запада. «Ну а ядерная триада всегда на боевом посту», – заключил Рожин.