    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 20:35 • В мире

    Польша превращается в танковый хаб Европы

    @ U.S. Army/Sgt. Trevor Wilson

    Tекст: Алёна Задорожная

    Польша открыла первый в Европе и третий в мире сервис-центр для танков Abrams, продолжая массовые закупки этих машин и других видов вооружений. По мнению экспертов, все это – звенья одной цепи, направленной на эскалацию с Россией. Какую роль поляки отвели танкам и что Москва может противопоставить растущей угрозе?

    В польском Демблине открылся сертифицированный центр для танков Abrams, сообщил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, теперь у республики появилась возможность обслуживать машины прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США.

    Примечательно, что до нынешнего момента подобные центры существовали только в Штатах и Австралии. Стоимость реализации проекта составила порядка 360 млн злотых или около 100 млн долларов.

    Открытие центра для поляков оказалось как нельзя кстати – ранее республика закупила у США 250 новейших танков Abrams модификации M1A2 SEPv3 за 4,75 млрд долларов. Первые 28 машин были доставлены в страну в январе прошлого года. В дополнение к новым танкам Варшава получила 116 подержанных Abrams ранней версии.

    Также в 2025 году Польша заключила контракт на покупку 180 южнокорейских танков К2 Black Panther. Как отмечал телеканал Euronews (заблокирован Роскомнадзором), после заключения сделки к 2030 году на счету Польши будет насчитываться порядка 1100 машин. Это больше, чем в совокупности у Британии, Германии, Франции и Италии.

    Согласно открытым данным, на 2026 год в арсенале Польши находится почти 800 танков различного происхождения – американского, немецкого, южнокорейского и советского. Кроме того, республика выделяет на оборону 4,7% ВВП – самый высокий показатель среди всех стран НАТО в относительном выражении.

    «Примечательно, что Польша закупает не только Abrams, но и южнокорейские танки. Причем их собираются поставить даже больше, чем «американцев», а сама модификация сделана практически под индивидуальный заказ Варшавы. Другими словами, мы наблюдаем серьезное перевооружение бронетанковых войск страны», – объясняет военный эксперт Юрий Лямин.

    Также в «списке покупок» у поляков – южнокорейские ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, ракетные комплексы HIMARS, средства противодействия БПЛА, самолеты и системы ПВО.

    Нет сомнений, что к 2030 году у Варшавы действительно будет свыше тысячи танков. И это неслучайно. Несмотря на бытующее в экспертной среде мнение о том, что в современных конфликтах танк теряет свое преимущество, списывать этот вид техники со счетов рано.

    «На поле боя всегда найдется место и задаче для танка. По сравнению с другими видами вооружений они наиболее защищены и обладают значительной ударной мощью», – поясняет эксперт. Танк даже сейчас способен поддерживать и прикрывать пехоту, использоваться в качестве артиллерии. Другое дело, что тактика его применения будет меняться и адаптироваться к реалиям на земле.

    «Мы это уже видели в контексте украинского конфликта, где главной угрозой стали беспилотники. В какой-то момент казалось, что машины могут быть списаны со счетов. Однако на деле они обросли "мангалами" и другими видами защиты от БПЛА и успешно продолжают выполнять свои задачи», – приводит пример аналитик.

    Впрочем, преимущество дронов на поле боя не вечно. Противостояние «щита и меча» никогда не заканчивается: чем опаснее становятся БПЛА, тем больше возникает способов борьбы с ними.

    «Тут важно не допустить одну распространенную ошибку – нельзя в полной мере экстраполировать нынешний конфликт на будущие противостояния. Напомню, после окончания Первой мировой войны французы выстраивали свою оборонную и наступательную стратегии, опираясь исключительно на имеющийся опыт. И когда настала Вторая мировая война, все это оказалось абсолютно нерелевантным – события разворачивались по совершенно другим законам», – предупреждает эксперт.

    И в этом смысле поляки, очевидно, не намерены отказываться от танков. Наоборот, они придают им колоссальное значение, о чем свидетельствуют строительство первого в Европе сервис-центра для Abrams и наращивание закупок техники.

    Более того, по интенсивности перевооружения Варшава фактически обгоняет практически все европейские страны, считает Лямин. «Очевидно, что вооружаются они против России и Белоруссии. Польша становится наконечником копья НАТО против нас, она будет очень опасным противником», – полагает собеседник.

    «В случае возможного столкновения с альянсом на начальном этапе именно Польша будет играть ведущую роль. В этом контексте России стоит предпринимать максимально допустимые усилия по защите, в первую очередь, Калининградской области», – считает Лямин.

    Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Борис Рожин. По его словам,

    Польша сейчас закупает большое количество именно наступательных вооружений, что напрямую увеличивает степень угрозы для Калининграда и Белоруссии. Кроме того, стоит помнить, что через территорию республики на Украину поступает немалая часть техники и оружия.

    «Ранее поляки выступали транзитером для американских Abrams, которые были уничтожены нашими войсками, а в прошлом году страна переправляла австралийские машины», – добавляет он. И в этом смысле появление сервис-центра имеет большое значение как для самой Польши, так и для ВСУ – часть техники, нуждающейся в серьезном ремонте, будет возвращаться именно сюда.

    Как и Лямин, Рожин призывает не списывать танки со счетов в контексте конвенциональных войн. Когда-то машины приспосабливались к появлению противотанковой артиллерии, затем адаптировались под ПТУР – так и в будущем они смогут встроиться в новые боевые реалии.

    «Это происходит уже сейчас: танк может сам являться носителем различных видов БПЛА, а также выступать в качестве носителя противодронных вооружений – турелей, РЭБ и прочего. Часть таких механизмов уже реализуется на новых моделях Abrams», – рассуждает собеседник. Более того, далеко не все театры военных действий могут быть завязаны на применении беспилотников так, как это происходит в зоне СВО или в Ливане, где «страдают израильские Merkava».

    Аналитик не сомневается, что к 2030 году у Польши будет в распоряжении свыше тысячи танков. «Варшава заявляла о своих амбициях стать сильнейшей армией Европы, так что такое количество машин не кажется удивительным. Другое дело, что республике, судя по всему, придется соревноваться с Германией, которая демонстрирует схожие желания», – указал он.

    При этом часть старой техники поляки уже отдали Украине, а нынешний парк танков выглядит достаточно разношерстным – в него входят «американцы», «южнокорейцы» и старые, но модернизированные советские Т-72. «И при этом у парка довольно высокая степень боеготовности – порядка 80–90%», – приводит данные Рожин.

    Другими словами, Польша становится настоящим общеевропейским танковым хабом. А это, в свою очередь, напрямую повышает уровень угрозы для России и Белоруссии.

    «В случае столкновения с НАТО – а война с Польшей равна войне со всем альянсом – Москве невыгодно конвенциональное противостояние в силу разницы совокупных военных потенциалов. Поэтому, скорее всего, конфликт крайне быстро перейдет в ядерную фазу. Наша страна не хочет такого сценария, но вынуждена готовиться и к нему тоже. Недаром сейчас проводятся белорусско-российские учения», – говорит эксперт.

    На конвенциональном уровне Россия уже сейчас усиливает свою группировку в Белоруссии и Калининградской области. Кроме того, развивается и укрепляется Ленинградский военный округ, который был создан именно для противодействия угрозам с северо-запада. «Ну а ядерная триада всегда на боевом посту», – заключил Рожин.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

