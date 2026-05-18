Польша превращается в танковый хаб Европы

Tекст: Алёна Задорожная

В польском Демблине открылся сертифицированный центр для танков Abrams, сообщил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, теперь у республики появилась возможность обслуживать машины прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США.

Примечательно, что до нынешнего момента подобные центры существовали только в Штатах и Австралии. Стоимость реализации проекта составила порядка 360 млн злотых или около 100 млн долларов.

Открытие центра для поляков оказалось как нельзя кстати – ранее республика закупила у США 250 новейших танков Abrams модификации M1A2 SEPv3 за 4,75 млрд долларов. Первые 28 машин были доставлены в страну в январе прошлого года. В дополнение к новым танкам Варшава получила 116 подержанных Abrams ранней версии.

Также в 2025 году Польша заключила контракт на покупку 180 южнокорейских танков К2 Black Panther. Как отмечал телеканал Euronews (заблокирован Роскомнадзором), после заключения сделки к 2030 году на счету Польши будет насчитываться порядка 1100 машин. Это больше, чем в совокупности у Британии, Германии, Франции и Италии.

Согласно открытым данным, на 2026 год в арсенале Польши находится почти 800 танков различного происхождения – американского, немецкого, южнокорейского и советского. Кроме того, республика выделяет на оборону 4,7% ВВП – самый высокий показатель среди всех стран НАТО в относительном выражении.

«Примечательно, что Польша закупает не только Abrams, но и южнокорейские танки. Причем их собираются поставить даже больше, чем «американцев», а сама модификация сделана практически под индивидуальный заказ Варшавы. Другими словами, мы наблюдаем серьезное перевооружение бронетанковых войск страны», – объясняет военный эксперт Юрий Лямин.

Также в «списке покупок» у поляков – южнокорейские ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, ракетные комплексы HIMARS, средства противодействия БПЛА, самолеты и системы ПВО.

Нет сомнений, что к 2030 году у Варшавы действительно будет свыше тысячи танков. И это неслучайно. Несмотря на бытующее в экспертной среде мнение о том, что в современных конфликтах танк теряет свое преимущество, списывать этот вид техники со счетов рано.

«На поле боя всегда найдется место и задаче для танка. По сравнению с другими видами вооружений они наиболее защищены и обладают значительной ударной мощью», – поясняет эксперт. Танк даже сейчас способен поддерживать и прикрывать пехоту, использоваться в качестве артиллерии. Другое дело, что тактика его применения будет меняться и адаптироваться к реалиям на земле.

«Мы это уже видели в контексте украинского конфликта, где главной угрозой стали беспилотники. В какой-то момент казалось, что машины могут быть списаны со счетов. Однако на деле они обросли "мангалами" и другими видами защиты от БПЛА и успешно продолжают выполнять свои задачи», – приводит пример аналитик.

Впрочем, преимущество дронов на поле боя не вечно. Противостояние «щита и меча» никогда не заканчивается: чем опаснее становятся БПЛА, тем больше возникает способов борьбы с ними.

«Тут важно не допустить одну распространенную ошибку – нельзя в полной мере экстраполировать нынешний конфликт на будущие противостояния. Напомню, после окончания Первой мировой войны французы выстраивали свою оборонную и наступательную стратегии, опираясь исключительно на имеющийся опыт. И когда настала Вторая мировая война, все это оказалось абсолютно нерелевантным – события разворачивались по совершенно другим законам», – предупреждает эксперт.

И в этом смысле поляки, очевидно, не намерены отказываться от танков. Наоборот, они придают им колоссальное значение, о чем свидетельствуют строительство первого в Европе сервис-центра для Abrams и наращивание закупок техники.

Более того, по интенсивности перевооружения Варшава фактически обгоняет практически все европейские страны, считает Лямин. «Очевидно, что вооружаются они против России и Белоруссии. Польша становится наконечником копья НАТО против нас, она будет очень опасным противником», – полагает собеседник.

«В случае возможного столкновения с альянсом на начальном этапе именно Польша будет играть ведущую роль. В этом контексте России стоит предпринимать максимально допустимые усилия по защите, в первую очередь, Калининградской области», – считает Лямин.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Борис Рожин. По его словам,

Польша сейчас закупает большое количество именно наступательных вооружений, что напрямую увеличивает степень угрозы для Калининграда и Белоруссии. Кроме того, стоит помнить, что через территорию республики на Украину поступает немалая часть техники и оружия.

«Ранее поляки выступали транзитером для американских Abrams, которые были уничтожены нашими войсками, а в прошлом году страна переправляла австралийские машины», – добавляет он. И в этом смысле появление сервис-центра имеет большое значение как для самой Польши, так и для ВСУ – часть техники, нуждающейся в серьезном ремонте, будет возвращаться именно сюда.

Как и Лямин, Рожин призывает не списывать танки со счетов в контексте конвенциональных войн. Когда-то машины приспосабливались к появлению противотанковой артиллерии, затем адаптировались под ПТУР – так и в будущем они смогут встроиться в новые боевые реалии.

«Это происходит уже сейчас: танк может сам являться носителем различных видов БПЛА, а также выступать в качестве носителя противодронных вооружений – турелей, РЭБ и прочего. Часть таких механизмов уже реализуется на новых моделях Abrams», – рассуждает собеседник. Более того, далеко не все театры военных действий могут быть завязаны на применении беспилотников так, как это происходит в зоне СВО или в Ливане, где «страдают израильские Merkava».

Аналитик не сомневается, что к 2030 году у Польши будет в распоряжении свыше тысячи танков. «Варшава заявляла о своих амбициях стать сильнейшей армией Европы, так что такое количество машин не кажется удивительным. Другое дело, что республике, судя по всему, придется соревноваться с Германией, которая демонстрирует схожие желания», – указал он.

При этом часть старой техники поляки уже отдали Украине, а нынешний парк танков выглядит достаточно разношерстным – в него входят «американцы», «южнокорейцы» и старые, но модернизированные советские Т-72. «И при этом у парка довольно высокая степень боеготовности – порядка 80–90%», – приводит данные Рожин.

Другими словами, Польша становится настоящим общеевропейским танковым хабом. А это, в свою очередь, напрямую повышает уровень угрозы для России и Белоруссии.

«В случае столкновения с НАТО – а война с Польшей равна войне со всем альянсом – Москве невыгодно конвенциональное противостояние в силу разницы совокупных военных потенциалов. Поэтому, скорее всего, конфликт крайне быстро перейдет в ядерную фазу. Наша страна не хочет такого сценария, но вынуждена готовиться и к нему тоже. Недаром сейчас проводятся белорусско-российские учения», – говорит эксперт.

На конвенциональном уровне Россия уже сейчас усиливает свою группировку в Белоруссии и Калининградской области. Кроме того, развивается и укрепляется Ленинградский военный округ, который был создан именно для противодействия угрозам с северо-запада. «Ну а ядерная триада всегда на боевом посту», – заключил Рожин.