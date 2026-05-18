Подросток в Петербурге нанес случайному знакомому десятки ножевых ранений
В Петербурге задержали подростка за покушение на убийство сверстника, подозреваемый нанес своему оппоненту несколько десятков ранений ножом, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Подозреваемому 17 лет, он напал с ножом на сверстника, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ему уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.
«Фигурант, находясь в помещении ресторана быстрого питания, расположенного на Выборгском шоссе, и на улице возле него, в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее незнакомым ему несовершеннолетним нанес последнему не менее 23 ударов ножом в область живота и верхних конечностей», – пояснили в СК.
Нападавший скрылся с места происшествия, поскольку был уверен, что жертва мертва. Подозреваемого удалось оперативно задержать по горячим следам.
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте петербургский подросток попытался расчленить тело убитого им сверстника. В сентябре прошлого года молодой человек зарезал школьницу в номере петербургского апарт-отеля.