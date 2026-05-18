Сын создателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам 16 млн рублей

Сын создателя газеты «Из рук в руки» Дадиани отдал мошенникам 16 млн рублей
Сын бывшего гендиректора «Пронто-медиа», издававшего газету «Из рук в руки», Николаса Дадиани стал очередной жертвой дистанционных злоумышленников, лишившись крупной суммы семейных сбережений.
Подросток поддался на уловки телефонных аферистов и передал им семейное имущество на общую сумму 16 млн рублей, передает ТАСС.
«Жертвой дистанционных мошенников стал 17-летний сын Николаса Дадиани – бывшего гендиректора "Пронто-медиа", издававшего газету "Из рук в руки". Мошенники убедили парня передать имущество семьи на сумму свыше 16 млн рублей», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали двух женщин-курьеров по делу о хищении 16 млн рублей у юноши.
Тремя днями ранее нижегородская школьница отдала аферистам более 11 млн рублей из родительских сбережений.
В конце апреля телефонные мошенники похитили свыше 8 млн рублей из квартиры обманутого московского подростка.