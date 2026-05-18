Лавров исключил участие России в «Евровидении» из-за «сатанинских» критериев
Отечественные исполнители не смогут соответствовать современным требованиям «Евровидения», которые приобрели характер экстремистского движения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров оценил текущие требования к исполнителям на европейском музыкальном конкурсе, передает РИА «Новости».
«Я не слышал, что кто-то в этой организации под названием «Евровидение» недавно комментировал что-либо, связанное с Россией… Я хочу сразу сказать – мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников «Евровидения» и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма», – подчеркнул дипломат.
Россия не отправляет своих вокалистов на конкурс с 2022 года.
Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на успешное проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии в текущем году. Он отметил, что действия американской стороны и Израиля в Персидском заливе не должны помешать этим планам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пять европейских стран отказались от участия в песенном конкурсе в знак протеста против допуска Израиля.
Более тысячи деятелей искусства призвали бойкотировать данное музыкальное мероприятие.
Глава министерства культуры Испании Эрнест Уртасун возмутился решением организаторов из-за конфликта в секторе Газа.