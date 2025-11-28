European Gymnastics допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет Европейского гимнастического союза разрешил спортсменам из России принимать участие в соревнованиях организации в нейтральном статусе. Заседание по этому вопросу завершилось голосованием, по итогам которого 27 членов проголосовали за допуск российских атлетов, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил: «Допустили россиян в нейтральном статусе до турниров под эгидой European Gymnastics. Большинством голосов (27 за допуск)».

Теперь российские гимнасты смогут принять участие в европейских соревнованиях, однако без использования национальной символики.

Напомним, российских гимнастов Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину не допустили до участия в выборах технических комитетов Европейского гимнастического союза, которые назначены на конец ноября в Праге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики (FIG) в июле открыла возможность для российских и белорусских спортсменов повторно подавать документы для получения нейтрального статуса.



