    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян
    В Госдуме заявили о реальной угрозе Орбану из Киева
    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран
    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 23:00 • Новости дня

    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи

    Tекст: Катерина Туманова

    Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.

    «В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления ведомства.

    Напомним, 3 февраля СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, политика убили во дворе дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи. Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама.

    Газета ВЗГЛЯД и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов разбирались, почему убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна.


    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 00:03 • Новости дня
    Иран нанес удар гиперзвуковыми ракетами по целям в Израиле

    КСИР ударил гиперзвуком по зданию Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по целям в Израиле, указав, что цели располагались в здании Минобороны Израиля и аэропорту имени Бен-Гуриона.

    «Гиперзвуковые и управляемые ракеты революционной армии были использованы в  ходе седьмого этапа операции «Правдивое обещание» ВВС КСИР», – приводит агентство Fars данные КСИР.

    В КСИР уточнили, что наводили огонь по целям в структуре Министерства войны Израиля и аэропорта Бен-Гуриона, используя передовые радары, который «ослепил противника в регионе».

    Ранее КСИР сообщил об ударе по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    Тегеран нанес упреждающий удар по позициям боевиков, готовивших нападение, передает РИА «Новости».

    В министерстве разведки отметили: «Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны... Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции... значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена».

    Обострение произошло после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории, включая столицу. Жертвами атак стали мирные жители, а также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с гибелью главы государства объявлен 40-дневный траур.

    Глава Центрального командования США Брэдли Купер заявил о поражении 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    Между тем источник в силах безопасности Ирана опроверг информацию о наземном вторжении курдских отрядов.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штабу в одной из ближневосточных стран.

    Иран заявил о неминуемом возмездии США за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    Вооруженные силы Ирана провели девятнадцатую волну операции «Правдивое обещание 4» и нанесли удары по американским и израильским объектам ракетами и беспилотниками.

    4 марта 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Катерина Туманова

    Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший в регионе центр, подвергся атаке беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило агентство Fars.

    «Эта атака была предпринята с целью выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника», – приводит агентство Fars объяснение КСИР.

    Региональный офис Amazon в Бахрейне, открытый в 2019 году, считается воротами к передовым облачным сервисам Amazon для стран Персидского залива и Ближнего Востока. Этот центр известен во всем мире, особенно благодаря предоставлению услуг наземной станции AWS.

    «Согласно официальному отчету Amazon, центру был нанесен значительный ущерб. Два центра в ОАЭ получили прямые попадания, а один центр в Бахрейне также серьезно пострадал физически. Эти атаки привели к отключениям электроэнергии, пожарам и повреждению зданий. Amazon заявила, что процесс восстановления работы сервисов займет время из-за характера повреждений, и попросила своих клиентов сделать резервные копии данных», – добавило агентство.

    Также обсуждалась возможность переноса вычислительных нагрузок в альтернативные центры в других частях мира.

    Эта атака является частью недавних операций Корпуса стражей исламской революции против центров обработки данных Amazon в Дубае и других стратегических центрах региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    5 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.

    Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.

    По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.

    Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

    СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.


    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    5 марта 2026, 09:05 • Новости дня
    Израиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану

    Армия Израиля нанесла удары по военным объектам Ирана в Тегеране

    Израиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля атаковала военные объекты в Тегеране, нанеся удары по инфраструктурам, связанным с иранским режимом.

    Израильские военные начали новую масштабную волну атак по военным объектам в столице Ирана, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба армии Израиля сообщила о проведении ударов по различным инфраструктурам, принадлежащим властям Ирана, по всему Тегерану.

    В официальном заявлении отмечается, что силы ЦАХАЛ начали масштабную волну атак по инфраструктурам... режима Ирана по всему Тегерану.

    Ранее армия обороны Израиля нанесла одновременные удары по Тегерану и Бейруту.

    Израильская авиация поразила объект в Исфахане, который связан с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».

    Иранский военный чиновник пригрозил ударом по атомному реактору в Димоне, если коалиция США и Израиля не откажется от планов свержения властей в Иране.

    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    5 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Иран заявил об уважении к соседям
    Иран заявил об уважении к соседям
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился в соцсети к руководству соседних стран с объяснением того, что действия республики являются вынужденными и оборонительными, так как Иран вынужден защищаться от агрессии США и Израиля.

    «Ваши Величества, уважаемые главы дружественных государств и соседних стран, мы стремились дипломатическим путем предотвратить войну, но американо-сионистская военная агрессия не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что безопасность и стабильность региона должны быть достигнуты коллективными усилиями его стран», – написал он в соцсети Х.

    Пезешкиан ранее заявлял, что убийство предводителя исламской нации аятоллы Али Хаменеи – это «открытый вызов и объявление войны против мусульман, особенно шиитов, во всех уголках мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан пообещал отомстить за гибель Хаменеи. Матвиенко назвала убийство Хаменеи нарушением международного права. Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

  • О газете
