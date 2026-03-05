О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.
«В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления ведомства.
Напомним, 3 февраля СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, политика убили во дворе дома.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи. Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама.
