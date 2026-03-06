О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.
Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах
Tекст: Катерина Туманова
На Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно – для огромного количества людей просто невозможно», – сообщила она РИА «Новости».
Дипломат пояснила, что российские граждане в том числе столкнулись с визовыми проблемами, в создании которых так же поучаствовали западные чиновники.
«Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», – добавила Захарова.
Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе
Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы
Tекст: Мария Иванова
Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.
По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.
«Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».
Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.
Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.
Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
Tекст: Елизавета Шишкова
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.
Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
Tекст: Елизавета Шишкова
Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.
Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.
В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.
«Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.
Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.
СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.
«Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.
Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.
Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Ромашина: Паралимпийцы в отличной форме
Tекст: Валерия Городецкая
Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».
Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.
Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.
Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.
АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян
Tекст: Тимур Шайдуллин
Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.
Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».
Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.
Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.
Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.
Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.
Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.
Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
Tекст: Валерия Городецкая
Банки обязаны внедрить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг с сентября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.
«Внедрение универсального QR кода – в этом году. Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что это даст гражданам свободу выбора способа оплаты и предотвратит доминирование крупнейших игроков рынка.
Набиуллина также отметила, что правила внедрения универсального QR-кода планируется опубликовать уже в этом месяце.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода.
Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции
Tекст: Елизавета Шишкова
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.
Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.
По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.
Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.
СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.
Shaman прокомментировал претензии к латинице на своих афишах
Tекст: Тимур Шайдуллин
Исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) высказался по поводу жалобы на использование латиницы на его афишах, передает РИА «Новости».
По мнению артиста, автор претензии действует с определенным умыслом и этим должны заняться правоохранительные органы.
«Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», – заявил Shaman.
Он также напомнил, что многие артисты на российской эстраде используют латиницу для сценических имен. Shaman подчеркнул, что закон, на который ссылается заявитель, не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки, поэтому афиши не нарушают действующее законодательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках. Теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей. При этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
Ранее Shaman по итогам 2025 года вошел в число самых дорогих артистов на новогодних корпоративах. Также Shaman сохранил лидерство среди российских эстрадных исполнителей по итогам 2025 года.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.
Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.
Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.
«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.
Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.
МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.
Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»
Tекст: Вера Басилая
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.
Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».
Экс-замминистра Иванов заявил о готовности пойти на СВО рядовым
Tекст: Валерия Городецкая
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в Мещанском суде о готовности искупить свою вину на фронте и «погибнуть на военной операции».
Он подчеркнул, что знаком со всеми условиями службы контрактников и выразил желание отправиться в зону спецоперации даже в статусе рядового, чтобы выполнять любые, даже самые сложные задачи, передает РБК.
В ходе заседания Иванов напомнил, что во времена Великой Отечественной войны существовали штрафные батальоны. «За последнее время, по официальной статистике, которая публикуется в газетах и показывается по телевидению, на фронт была отправлена сотня тысяч различных людей, которые были осуждены или находились на этапе следствия, в том числе по схожим со мной статьям. Более того, отправлялись на СВО люди, которые убили 50 человек, которые отравили», – сказал он.
Иванов добавил, что многие чиновники, осужденные по схожим статьям и отправленные на спецоперацию, погибли, однако ему, по формальным причинам, не дают права «защитить родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя». Иванов подчеркнул, что был нужен Министерству обороны в течение десяти лет, а теперь, по его словам, ему отказывают в возможности служить даже в подразделении «Шторм» на передовой.
Бывший чиновник также заявил суду, что находится в хорошей физической форме, обладает тремя высшими образованиями и ученой степенью, но несмотря на нехватку контрактников в армии, военкомат отказал ему в приеме на службу. Иванов считает, что его уже лишили всего – имущества и возможности бороться за себя. «Наказание свое я уже получил», – добавил он.
Напомним, военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.
Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, требовавшего обязать военный комиссариат Москвы ответить на его обращение.
Lada зарегистрировала товарный знак для новых автомобилей
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Parus для автомобилей и аксессуаров
Tекст: Тимур Шайдуллин
В России зарегистрирован новый товарный знак Lada Parus, под которым планируется выпуск автомобилей, автозапчастей, аксессуаров и игрушек.
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, сообщает. Как уточняет РИА «Новости», заявка на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а решение о регистрации принято в феврале 2026 года.
Товарный знак Lada Parus теперь позволит компании выпускать не только автомобили и их комплектующие, но и различные аксессуары. Кроме того, под этим брендом могут выйти детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
Документы также предусматривают возможность использования товарного знака для услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Таким образом, Lada Parus может стать новым направлением развития бренда на российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Роспатент. Роспатент за две недели до этого зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» по трем классам товаров и услуг, не раскрывая имя заявителя.
А в июне 2025 года Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, который будет действовать до лета 2035 года.
