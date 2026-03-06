Мирошник заявил о крушении незыблемых норм международного права

Tекст: Катерина Туманова

Мирошник подчеркнул, что теперь те государства, которые раньше настаивали на незыблемости правил и принципов, легко отказываются от них, как только это становится им выгодно.

В качестве примера дипломат привел сравнение риторики по иранскому и украинскому вопросу, отметив, что трактовки событий зачастую противоположны, а двойные стандарты становятся обычной практикой.

«Нормы, которые казались незыблемыми, которые активно продвигались, и говорили, что это фундамент, – они сегодня трещат как разрушающийся перестоявший бетон, который разлетается во все стороны, и по нему идут трещины», – сказал он ТАСС.

Мирошник напомнил, что те, кто не так давно ратовал за нормы и принципы, теперь говорят: «А что тут такого?»

«Двойные принципы, двойные подходы становятся обычной практикой», – отметил дипломат.

По его словам, когда Россия говорила о необходимости заботы о собственной безопасности и недопустимости приближения военной инфраструктуры НАТО, это воспринималось как нечто невозможное. Теперь же превентивные удары по странам, которые никому не угрожали, становятся обыденной практикой, а призывы к смене режима и санкционному давлению больше не считаются чем-то необычным.

Дипломат подчеркнул, что в мире происходит глобальная трансформация, при которой игнорируются интересы народов и целых континентов, что приводит ко множеству конфликтов.

«И мы как страна должны быть крайне настороженными и с очень жестким подходом отстаивать свои интересы. Никто, кроме нас, не позаботится ни об интересах нашего народа, ни об интересах нашей государственности, ни о наших подходах к формированию мира и мирового порядка», – заключил он.

