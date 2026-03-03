Дмитриев спрогнозировал шок на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива

Tекст: Ольга Иванова

Закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным потрясениям на рынках сырья и сельскохозяйственной продукции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

По его словам, значительная доля компонентов для производства удобрений поставляется через этот стратегический водный путь.

Дмитриев добавил, что мировые рынки удобрений и сельское хозяйство в целом находятся в сильной зависимости от транспортировки товаров через Ормузский пролив. В случае его закрытия возможен «серьезный шок» для глобальных поставок удобрений и других сырьевых товаров.

Он выразил мнение, что любые перебои в работе пролива могут резко отразиться на ценах и доступности важнейших компонентов для аграрной отрасли.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке ожидается резкий скачок стоимости нефти и газа, а Европа займет выжидательную позицию.

Мировые цены на нефть выросли из-за угроз судоходству через Ормузский пролив на фоне дальнейшего обострения конфликта США и Израиля с Ираном.

Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.