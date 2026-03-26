Мошенники запустили бот-фермы для взлома банковских приложений россиян
Кибермошенники начали использовать бот-фермы с искусственным интеллектом, чтобы непрерывно тестировать мобильные приложения банков и искать уязвимости в их логике, заявил эксперт по информационной безопасности Илья Зуев.
Мошенники пытаются строить бот-фермы и с помощью ИИ круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении в поисках ошибок логики, пояснил Зуев, передает РИА «Новости».
Такие фермы работают «как огромный зал со стеллажами телефонов», в них вставлены тысячи сим-карт. Эти устройства автоматически заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи и менять лимиты, полностью имитируя действия реальных клиентов.
Специалист отметил, что финансовые организации уже выстраивают защиту от подобных бот-атак. В их числе он назвал системы типа Preventive Proxy, которые с помощью алгоритмов машинного обучения анализируют поведение пользователей и формируют цифровой отпечаток устройства, чтобы пропускать только доверенные девайсы и отсекать аппаратуру злоумышленников.
Ранее МВД сообщало о массовых фишинговых атаках с применением технологий искусственного интеллекта.
Эксперт в сфере IT Артем Избаенков предупреждал бизнес о волне хакерских атак с использованием нейросетевых ботов.