Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Эксперт предупредил бизнес о волне кибератак с ИИ на 8 Марта
Эксперт Избаенков предупредил бизнес о волне кибератак с ИИ на 8 Марта
К Международному женскому дню российскому онлайн-бизнесу следует ожидать хакерские атаки с использованием ИИ, заявил эксперт в сфере IT Артем Избаенков.
Злоумышленники могут атаковать предприятия в сфере обслуживания и торговли, включая рестораны, курьерские службы и интернет-магазины, сказал Избаенков «Газете.Ru».
Главной угрозой являются автоматизированные программы на основе нейросетей, которые хакеры активно осваивают. Эти боты способны не только проводить DDoS-атаки, но и совершать другие действия, например, собирать и использовать украденные базы данных для массовых фейковых бронирований с целью лишения бизнеса клиентов и прибыли.
Эксперт также отметил, что специалисты фиксировали случаи использования подобных ботов в даркнете, что позволило изучить их методологию. Однако, по его словам, российские компании уже имеют в распоряжении защитные средства с использованием ИИ, которые могут предотвратить такие атаки.
Ранее мошенники начали использовать новую схему. Они представляются сотрудниками IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.