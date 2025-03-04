Эксперт предупредил бизнес о волне кибератак с ИИ на 8 Марта

Эксперт Избаенков предупредил бизнес о волне кибератак с ИИ на 8 Марта

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники могут атаковать предприятия в сфере обслуживания и торговли, включая рестораны, курьерские службы и интернет-магазины, сказал Избаенков «Газете.Ru».

Главной угрозой являются автоматизированные программы на основе нейросетей, которые хакеры активно осваивают. Эти боты способны не только проводить DDoS-атаки, но и совершать другие действия, например, собирать и использовать украденные базы данных для массовых фейковых бронирований с целью лишения бизнеса клиентов и прибыли.

Эксперт также отметил, что специалисты фиксировали случаи использования подобных ботов в даркнете, что позволило изучить их методологию. Однако, по его словам, российские компании уже имеют в распоряжении защитные средства с использованием ИИ, которые могут предотвратить такие атаки.

Ранее мошенники начали использовать новую схему. Они представляются сотрудниками IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.