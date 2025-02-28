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Мошенники начали выманивать данные россиян под видом «возвращающихся брендов»
Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками таких компаний, как IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.
Мошенники приступили к новой мошеннической схеме, связанной с «возвращением» западных брендов в Россию. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками таких компаний, как IKEA, Zara, Bershka и Lush, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».
Злоумышленники заявляют, что бренды официально возвращаются и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. Однако после того как жертва соглашается, мошенники просят подтвердить данные через СМС-код, который они отправляют на телефон.
Получив СМС-код, они получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах» и банковским реквизитам. Это позволяет им манипулировать либо финансовыми средствами, либо личными данными жертвы.
Ранее МВД предупредило о возросших рисках взлома облачных сервисов и предложило меры защиты, включая принцип нулевого доверия и использование многофакторной аутентификации.
МВД также предупредило о нацеленных на молодежь новых схемах мошенничества.
Кроме того, в Госдуме заявили о новых схемах мошенничества, связанных с использованием данных СНИЛС и записью на прием к врачу, позволяющих обманывать граждан и получать доступ к их финансовым данным.