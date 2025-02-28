Мошенники начали выманивать данные россиян под видом «возвращающихся брендов»

Tекст: Александра Юдина

Мошенники приступили к новой мошеннической схеме, связанной с «возвращением» западных брендов в Россию. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками таких компаний, как IKEA, Zara, Bershka и Lush, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

Злоумышленники заявляют, что бренды официально возвращаются и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. Однако после того как жертва соглашается, мошенники просят подтвердить данные через СМС-код, который они отправляют на телефон.

Получив СМС-код, они получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах» и банковским реквизитам. Это позволяет им манипулировать либо финансовыми средствами, либо личными данными жертвы.

Ранее МВД предупредило о возросших рисках взлома облачных сервисов и предложило меры защиты, включая принцип нулевого доверия и использование многофакторной аутентификации.

МВД также предупредило о нацеленных на молодежь новых схемах мошенничества.

Кроме того, в Госдуме заявили о новых схемах мошенничества, связанных с использованием данных СНИЛС и записью на прием к врачу, позволяющих обманывать граждан и получать доступ к их финансовым данным.