Госдума сообщила о новых мошеннических схемах с использованием СНИЛС

В Госдуме раскрыли схемы мошенничества через СНИЛС и запись в поликлинику

Tекст: Денис Тельманов

Парламентарий Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о новых мошеннических схемах, использующих данные СНИЛС граждан и запись на прием к врачу. Он отметил, что мошенники обходят период охлаждения по кредитам, используя доверие к медучреждениям.



Доверие граждан к поликлиникам и больницам делает звонки от якобы сотрудников этих учреждений правдоподобными, особенно для пожилых людей. Мошенники, представляясь врачами, предлагают записаться на обследование и выспрашивают данные, такие как СНИЛС, чтобы затем использовать их для оформления кредитов.

Сергей Гаврилов пояснил, что мошенники могут запрашивать номер СНИЛС или паспортные данные для якобы подтверждения личности. Они также могут перехватывать коды подтверждения из банковских сервисов, заставляя граждан передавать их под видом технических сбоев. Такие действия квалифицируются как мошенничество или незаконное получение кредита.

Чтобы избежать обмана, парламентарий призвал граждан быть бдительными и не предоставлять личные данные по телефону. В случае подозрительных звонков рекомендуется самостоятельно проверять информацию и обращаться в официальные учреждения.

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