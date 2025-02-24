Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Эксперт: Подростки в смартфонах стали новой целью мошенников
Эксперты рассказали о борьбе с мошенничеством в Рунете и правилах цифровой гигиены
Новой жертвой мошеников стали дети, так как сидящие часами в смартфонах подростки находятся в трансе из-за оторванности от реальности. Об этом было заявлено на онлайн-форуме РОЦИТ «Актуальный Рунет», где эксперты оценили развитие Рунета, актуальные законодательные тренды и киберугрозы, уделив внимание борьбе мошенничеством в сети.
Сегодня в Москве на базе «Кибердома» состоялся онлайн-форум Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Актуальный Рунет». Ведущие эксперты в сфере ИТ обсудили ключевые вопросы развития российского сегмента интернета и законодательного регулирования интернет-пространства.
Президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов отметил, что наиболее уязвимы к интернет-мошенничеству люди в возрасте 35-45 лет. Он подчеркнул, что подростки также подвержены манипуляциям из-за легкого доступа к деньгам своих родителей. Ашманов заявил: «Осознание того, что существуют мошенники и даже что с вами сейчас разговаривает мошенник, не помогает. Человек, который в среднем 7-8 часов проводит за смартфоном, в реальности находится в легком трансе, что замедляет реакцию на внешние воздействия».
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что российские зоны доменов лидируют по скорости блокировки фишинговых сайтов. Он добавил, что мошенники переходят к созданию фишинговых аккаунтов в мессенджерах.
Глава «Института развития интернета» Алексей Гореславский заявил, что регулирование дипфейков необходимо для защиты прав, но не должно быть чрезмерным, чтобы не повредить киноиндустрии.
Сергей Безделов из Ассоциации промышленного майнинга дал рекомендации по защите от вирусов-майнеров: избегать подозрительных сайтов и использовать антивирусы. Глава «Кибердома» Сергей Калмыков подчеркнул важность кибергигиены как части повседневной жизни для защиты от цифровых угроз. Андрей Цыпер из Rambler&Co подчеркнул, что СМИ должны укреплять доверие аудитории, предлагая проверенную информацию, и развивать критическое мышление у читателей.
Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин сообщил, что из 195 тыс. заявок на регистрацию блогеров в Роскомнадзор одобрено 120 тыс., а 68 тыс. отклонено. Он подчеркнул важность борьбы с анонимностью: ««Анонимность сегодня – главная проблема интернета. Она открывает двери для манипуляций общественным мнением, распространения дезинформации, фейков и запрещенного контента. По сути, существование любого анонимного канала всегда преследует определенные цели. Мы знаем, что фейки, сплетни и провокации часто исходят от каналов, владельцы которых остаются в тени».