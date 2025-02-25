Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
МВД предупредило о нацеленных на молодежь новых схемах мошенничества
Злоумышленники адаптировали мошеннические схемы для студентов, они выдают себя за сотрудников деканатов и студенческих поликлиник, чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах», сообщили в МВД России.
Следы схемы уже зафиксировали в Москве, Владивостоке и других регионах, указало ведомство в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
Злоумышленники звонят студентам от имени деканата или студенческой поликлиники и требуют проверку данных или регистрацию в сервисе, для чего необходимо назвать код авторизации. В результате злоумышленники получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах» и подгружают туда поддельные доверенности, а также направляют заявки на оформление кредитов от имени пострадавших.
После получения доступа мошенники оказывают психологическое давление, создают панику и снижают критичность мышления жертв. Когда человек убежден в взломе, подключаются фейковые сотрудники «Росфинмониторинга» или следователи, которые убеждают, что ситуация под контролем, и советуют следовать инструкциям.
Способы хищения средств варьируются: жертвам предлагают сфотографировать банковскую карту с обратной стороны для «приобщения к заявлению» или задекларировать деньги, сняв их со счетов и передав курьеру для «защиты».
Ранее в МВД сообщали, что мошенники распространили дипфейк-видео с участием губернаторов российских регионов через фальшивые Telegram-каналы, там распространяется дезинформация.