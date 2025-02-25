МВД предупредило о нацеленных на молодежь новых схемах мошенничества

Tекст: Алексей Дегтярев

Следы схемы уже зафиксировали в Москве, Владивостоке и других регионах, указало ведомство в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Злоумышленники звонят студентам от имени деканата или студенческой поликлиники и требуют проверку данных или регистрацию в сервисе, для чего необходимо назвать код авторизации. В результате злоумышленники получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах» и подгружают туда поддельные доверенности, а также направляют заявки на оформление кредитов от имени пострадавших.

После получения доступа мошенники оказывают психологическое давление, создают панику и снижают критичность мышления жертв. Когда человек убежден в взломе, подключаются фейковые сотрудники «Росфинмониторинга» или следователи, которые убеждают, что ситуация под контролем, и советуют следовать инструкциям.

Способы хищения средств варьируются: жертвам предлагают сфотографировать банковскую карту с обратной стороны для «приобщения к заявлению» или задекларировать деньги, сняв их со счетов и передав курьеру для «защиты».

Ранее в МВД сообщали, что мошенники распространили дипфейк-видео с участием губернаторов российских регионов через фальшивые Telegram-каналы, там распространяется дезинформация.