Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Более 20 дронов ВСУ сбиты ночью нал Ленинградской областью
В период действия воздушной опасности над Ленинградской областью в ночь на четверг средствами ПВО был уничтожен 21 дрон ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожен 21 вражеский БПЛА», – написал он.
Дрозденко также сообщал, что при отражении атаки над Киришским районом были зафиксированы повреждения в промышленной зоне.
«По предварительной информации пострадавших нет», – уточнил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ленинградской областью 25 марта поразили 56 украинских дронов. Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за ночной атаки дронов началось возгорание. В ночь на четверг в регионе ограничивали движение самолетов, аэропорт Пулково вернулся к штатной работе к трем утра.