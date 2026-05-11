В РПЦ выразили надежду на сближение с Грузинской церковью при новом патриархе
Русская православная церковь рассчитывает на укрепление связей с Грузинской православной церковью после избрания нового патриарха Шио, сообщил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Он подчеркнул, что отношения между двумя церквями всегда оставались добрыми и дружественными, передает РИА «Новости».
«В Русской православной церкви надеются на продолжение и развитие добрых дружественных отношений с братской Грузинской православной церковью, какими они были на протяжении многих лет в почти полувековой период патриаршества Католикоса-Патриарха Илии II. Владыка Шио служил в России, и это дает нам основания для такой надежды», – заявил Якимчук.
Напомним, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский 57-летний Шио (Муджири), выпускник Московской духовной академии, был избран 11 мая новым патриархом Грузии.